Drama y misterio tras la muerte de La Tota Santillán: desvalijaron la casa de su hermano mientras estaba internado

La familia de La Tota Santillán atraviesa días de profundo dolor y tensión luego de un nuevo episodio que generó preocupación y sospechas. Horacio, hermano del recordado conductor, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras él permanecía internado por un problema de salud y se llevaron gran parte de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en medio del impacto que todavía provoca la muerte del histórico animador de la movida tropical y tomó mayor repercusión por las extrañas circunstancias que rodean el robo.

En declaraciones brindadas al ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, Horacio relató el dramático momento que atraviesa. “Me dejaron en Pampa y la vía. Me rompieron todo y lo que no se llevaron, lo destruyeron”, expresó con angustia.

Según contó, estuvo internado durante diez días en una clínica y cree que quienes ingresaron a su casa sabían perfectamente que no había nadie en el lugar. “Si yo estaba adentro cuando pasó, podría haber terminado mucho peor”, aseguró.

El episodio tomó un tono aún más inquietante por la supuesta existencia de un pendrive con información sensible que habría pertenecido a La Tota Santillán y que, según distintas versiones, podría contener datos importantes vinculados al entorno del conductor antes de su fallecimiento.

Horacio aclaró que esa memoria USB no se encontraba en su domicilio, aunque sostuvo que los ladrones igualmente se llevaron otros dispositivos electrónicos “por las dudas”. “Mi hermano siempre me dejaba cosas, pero no encontraron nada que les sirviera”, señaló.

Además, el hombre afirmó que desde la muerte de su hermano comenzaron a suceder situaciones extrañas y deslizó que no cree que se haya tratado de un robo al azar. Sus declaraciones alimentaron aún más el misterio alrededor del caso y generaron repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

Mientras tanto, la investigación por el robo continúa y la familia intenta sobrellevar una situación marcada por el dolor, la incertidumbre y el temor tras la pérdida de una de las figuras más populares de la música tropical argentina.