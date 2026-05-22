Preocupación por la salud de Christian Petersen: volvió a ser internado a cuatro meses de recibir el alta

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que se confirmara una nueva internación en el Hospital Alemán. La información fue confirmada por fuentes del sanatorio y rápidamente tomó repercusión en el mundo del espectáculo.

Según contó la periodista Pilar Smith en el programa LAM, el reconocido chef habría ingresado al centro médico durante la noche del miércoles acompañado por su esposa.

De acuerdo a lo informado al aire, Petersen presentó un cuadro de alucinaciones y debió ser atendido de urgencia. “Ingresó acompañado por su esposa y fue derivado al área de psiquiatría luego de ser estabilizado”, detallaron en el ciclo televisivo.

Además, trascendió que el cocinero habría llegado atravesando un episodio de fuerte alteración emocional, motivo por el cual el personal médico decidió mantenerlo bajo observación y seguimiento especializado.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud de Petersen. Se espera que durante las próximas horas el sanatorio o su entorno cercano puedan brindar más precisiones acerca de su evolución.