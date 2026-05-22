JPG, PNG o SVG: qué significa cada formato de imagen y para qué sirve

Cada vez que una persona saca una foto con el celular, descarga una imagen de internet o guarda un diseño en la computadora, aparecen extensiones como JPG, PNG o SVG al final del archivo. Aunque muchas veces pasan desapercibidas, esas siglas determinan cómo se almacena la imagen, cuánto espacio ocupa y cuál es la mejor forma de utilizarla.

Los formatos de imagen son fundamentales tanto para la fotografía como para el diseño gráfico y el desarrollo web. Cada uno tiene características específicas que influyen en la calidad visual, el peso del archivo y las posibilidades de edición.

Uno de los más conocidos es el formato JPEG, también llamado JPG. Se trata del sistema más utilizado para fotografías digitales debido a su capacidad para reducir considerablemente el tamaño de los archivos. Esto ocurre porque emplea una compresión con pérdida, es decir, elimina parte de la información visual menos perceptible para que la imagen pese menos.

Gracias a esta tecnología, las fotos ocupan menos espacio y se pueden compartir más rápido. Sin embargo, esa ventaja también tiene una desventaja: cada vez que la imagen se vuelve a guardar, puede perder algo de calidad, especialmente si se comprime varias veces.

Otro de los formatos más populares es PNG, sigla de Portable Network Graphics. A diferencia del JPG, este sistema utiliza una compresión sin pérdida, lo que permite conservar mejor los detalles originales de la imagen.

Por esa razón, PNG suele utilizarse en gráficos que requieren mayor nitidez, como ilustraciones, capturas de pantalla o diseños digitales. Además, tiene una característica muy valorada en el mundo del diseño: permite usar transparencias, algo clave para logos, íconos y elementos gráficos que deben integrarse sobre distintos fondos.

En tanto, el formato SVG funciona de manera diferente a los anteriores. Su nombre proviene de Scalable Vector Graphics y no está basado en píxeles, sino en gráficos vectoriales construidos mediante código XML.

La gran ventaja del SVG es que las imágenes pueden agrandarse o reducirse sin perder definición. Por eso se utiliza frecuentemente en logotipos, ilustraciones e íconos adaptados a múltiples tamaños de pantalla, especialmente en páginas web y aplicaciones.

Elegir el formato adecuado depende del uso que se le quiera dar a la imagen. Mientras el JPG resulta ideal para fotografías livianas y fáciles de compartir, el PNG ofrece mayor calidad y transparencia. El SVG, en cambio, es la opción preferida para gráficos escalables y diseños que necesitan mantener nitidez en cualquier resolución.