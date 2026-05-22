Quién es Guido Sergi, el novio de Giannina Maradona y a qué se dedica

La vida sentimental de Giannina Maradona siempre despertó interés mediático, pero a comienzos de 2026 volvió a sorprender al mostrarse nuevamente enamorada. La influencer blanqueó su relación con Guido Sergi, un empresario de perfil bajo que rápidamente logró integrarse al entorno familiar de la hija de Diego Maradona.

Tras su separación de Daniel Osvaldo en 2025, Giannina decidió apostar otra vez al amor y comenzó una relación mucho más reservada, lejos de los escándalos y de la exposición constante que marcaron vínculos anteriores.

¿Quién es Guido Sergi y a qué se dedica?

Guido Sergi nació en noviembre de 1987 y tiene la misma edad que Giannina. Durante su juventud tuvo un paso por el fútbol amateur, donde se desempeñó como delantero en Defensores de Viedma, aunque con el tiempo decidió alejarse del deporte.

Actualmente se dedica al rubro empresarial y trabaja al frente de una imprenta familiar, actividad que mantiene desde hace varios años. A pesar de estar vinculado ahora a una de las familias más mediáticas del país, Sergi conserva un perfil mucho más discreto que otras parejas que tuvo Giannina.

En sus redes sociales suele compartir momentos cotidianos junto a sus dos hijas, a quienes les dedica gran parte de sus publicaciones. Además, quienes siguen a la influencer destacan la buena relación que logró construir tanto con Giannina como con Benjamín Agüero, el hijo que ella tuvo con Sergio Agüero.

La relación entre ambos comenzó a tomar notoriedad durante 2025, aunque recién este año la hija de Diego Maradona empezó a mostrarse públicamente enamorada y compartiendo momentos junto a su nueva pareja.