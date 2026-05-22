Misterio en Corrientes: hallaron muerta a una reconocida médica anestesista y la Justicia investiga qué ocurrió

Una conmoción sacude a la ciudad correntina de Esquina tras el hallazgo sin vida de una reconocida médica anestesista en el patio de su vivienda. El caso quedó rodeado de interrogantes y la Justicia ya ordenó una serie de pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La víctima fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli, de 37 años. El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en una casa ubicada sobre la calle Sargento Cabral al 700.

Según trascendió, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio provenientes del interior de la propiedad. En un primer momento creyeron que podía tratarse de un incendio, pero al llegar al lugar los equipos de emergencia se encontraron con una escena mucho más dramática.

Personal de Bomberos y efectivos policiales ingresaron a la vivienda y hallaron dentro de la casa a la pareja de la médica, identificado como N.M.P. El hombre declaró que encontró a la mujer con una soga atada al cuello y sujetada a una columna de cemento.

Sin embargo, distintos elementos encontrados en la propiedad abrieron interrogantes sobre lo ocurrido. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la vivienda presentaba signos de desorden y había objetos revueltos en varios sectores.

Ante esa situación, el fiscal Gustavo Mosquera dispuso preservar la escena y avanzar con pericias para determinar si hubo participación de terceros o si se trató efectivamente de un suicidio.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, manuscritos y un supuesto escrito de despedida, además de otros elementos que serán analizados por peritos especializados.

La causa fue iniciada bajo la carátula de “averiguación de causal de muerte” y, por el momento, las autoridades aseguraron que no descartan ninguna hipótesis.

El cuerpo de la médica fue trasladado a la ciudad de Corrientes, donde será sometido a una autopsia en el Instituto Médico Forense. El resultado de ese estudio será determinante para avanzar en el esclarecimiento del caso y establecer cómo murió la profesional.