Así fueron las vacaciones soñadas de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni por Italia

Nicolás Tagliafico aprovechó los días previos al Mundial 2026 para tomarse un descanso junto a Carolina Calvagni en Italia. La pareja eligió un exclusivo destino de la costa italiana para relajarse, disfrutar del verano europeo y recargar energías antes del gran desafío deportivo.

A través de sus redes sociales, Caro compartió distintas imágenes de la escapada romántica que rápidamente enamoraron a sus seguidores. Entre paisajes paradisíacos, mar turquesa y gastronomía típica italiana, ambos mostraron parte de la intimidad de sus vacaciones.

“La dolce vita”, escribió la empresaria junto al álbum de fotos donde se los puede ver disfrutando de largas jornadas al sol, paseos frente al mar y momentos de relax absoluto.

Además del descanso, la pareja también aprovechó la estadía para realizar actividades vinculadas al bienestar físico y mental. Según mostraron en sus publicaciones, participaron de sesiones de yoga, masajes y rutinas de relajación para llegar de la mejor manera al inicio del Mundial.

En una de las postales más comentadas, Tagliafico aparece desayunando frente al mar con tostadas, frutas, palta y jugo natural, una imagen que reflejó la tranquilidad del momento que atraviesa junto a su pareja.

Los fanáticos del campeón del mundo celebraron verlo disfrutar de unos días alejados de la presión futbolística y destacaron la importancia de este tipo de pausas antes de afrontar una competencia tan exigente como la Copa del Mundo.