Cayó una red ilegal de “viagra trucho”: un empleado de laboratorio robaba pastillas y las vendía por redes sociales

Un hombre de 41 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de encabezar un negocio clandestino de venta ilegal de medicamentos para la disfunción eréctil. Según la investigación, el sospechoso aprovechaba su trabajo en un laboratorio para sustraer comprimidos de sildenafil y tadalafil, que luego revendía a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras una investigación que se inició en 2023 luego de detectar un importante movimiento de comercialización irregular de este tipo de drogas en plataformas digitales.

De acuerdo con los investigadores, el acusado trabajaba en el área de producción de un laboratorio ubicado en el barrio porteño de Villa General Mitre y utilizaba su acceso interno para retirar miles de comprimidos sin autorización.

Una vez fuera de la planta, fraccionaba los medicamentos en condiciones precarias, los reenvasaba manualmente y los ofrecía de manera clandestina por internet, evitando controles médicos y farmacéuticos.

Las tareas de seguimiento incluyeron vigilancia encubierta y ciberpatrullaje, lo que permitió reconstruir el circuito de distribución y verificar que el hombre realizaba frecuentes recorridos por distintos barrios de la ciudad para entregar la mercadería.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó dos allanamientos simultáneos.

Uno de los procedimientos se realizó en la planta del laboratorio situada sobre la calle Tres Arroyos al 1800, mientras que el segundo tuvo lugar en la vivienda del acusado, ubicada en avenida Vélez Sarsfield al 100, en el barrio de Barracas.

Según informaron fuentes policiales, en los operativos fueron secuestrados 8613 comprimidos de sildenafil y tadalafil preparados para su comercialización. Además, se hallaron envases, etiquetas, stickers, frascos y distintos elementos utilizados para el armado y empaquetado ilegal de los productos.

Los efectivos también encontraron bolsas con otros medicamentos que totalizaban unos 13 kilos, documentación relevante para la causa, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308 que el detenido utilizaba para distribuir la mercadería.

Tras los allanamientos, la Justicia ordenó la detención inmediata del sospechoso y el secuestro de todos los elementos encontrados en el marco de una causa por infracción a la ley de medicamentos.