Receta de locro fácil para celebrar el 25 de Mayo en casa

Jimena Monteverde compartió su receta de locro casero ideal para los días patrios y reveló cuáles son los trucos fundamentales para lograr un plato bien cremoso, sabroso y fácil de preparar.

La cocinera explicó que la clave está en respetar los tiempos de cocción y permitir que el zapallo se deshaga lentamente dentro de la olla para darle esa textura espesa tan característica del locro tradicional.

Ingredientes

1 kilo de carne vacuna

1 kilo de carne de cerdo

300 gramos de panceta ahumada

1 kilo de maíz blanco

500 gramos de porotos pallares

3 chorizos frescos

2 chorizos colorados

1 cebolla rallada

1/2 calabaza

1 choclo amarillo

Pimentón, sal y pimienta a gusto

Paso a paso

El primer paso consiste en dejar el maíz blanco y los porotos en remojo durante toda la noche para que se hidraten correctamente.

Al día siguiente, se colocan en una olla grande con abundante agua, sal y cebolla rallada. Tras unos 30 minutos de cocción, se incorporan las carnes cortadas en cubos y la panceta.

Por separado, los chorizos frescos se hierven previamente para quitarles parte de la grasa antes de sumarlos a la preparación principal.

Luego se agregan la calabaza, el choclo y los chorizos colorados. El locro debe cocinarse lentamente a fuego bajo hasta que todos los ingredientes se integren y el caldo tome consistencia.

Monteverde recomendó revolver frecuentemente para evitar que la preparación se pegue y lograr una cocción pareja.

Según explicó la chef, el gran secreto del locro está en que el zapallo se desarme por completo durante la cocción, generando naturalmente la cremosidad típica de este plato tradicional argentino.