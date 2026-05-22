El pueblo bonaerense que enamora con sus parrillas y ya compite con Carlos Keen y Tomás Jofré

A poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño pueblo rural se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada gastronómica de fin de semana. Se trata de Uribelarrea, una localidad con calles de tierra, construcciones históricas y un creciente polo de parrillas y bodegones que atrae cada vez más visitantes.

Fundado en 1890, el pueblo conserva intacto su espíritu de campo y ofrece una experiencia ideal para quienes quieren desconectarse del ritmo urbano sin viajar demasiado lejos. La antigua estación de tren, las casonas de época y el entorno rural forman parte de un paisaje que parece detenido en el tiempo.

En los últimos años, Uribelarrea ganó popularidad gracias a su propuesta gastronómica, especialmente entre fanáticos del asado y la cocina criolla. Sus restaurantes y parrillas se transformaron en un verdadero imán turístico, con platos abundantes y sabores tradicionales.

Entre los lugares más elegidos aparece El Rancho de Popy, conocido por sus porciones generosas y su clásico costillar a la cruz. También sobresale La Pulpería de Uribe, donde la cocina criolla y los postres caseros son protagonistas.

Para quienes prefieren acompañar el almuerzo con cerveza artesanal, una parada recomendada es Cervecería La Uribeña. Otra opción tradicional es El Palenque, un bodegón clásico que combina parrilla, empanadas caseras y ambiente de cantina de pueblo.

Pero Uribelarrea no vive solo de la gastronomía. El destino también ofrece distintos atractivos culturales y actividades al aire libre para completar la experiencia.

Uno de los puntos más visitados es la Iglesia Nuestra Señora de Luján, un templo neogótico construido a fines del siglo XIX que se destaca por su arquitectura.

Los fines de semana también funciona una feria de productores regionales donde se pueden conseguir quesos, embutidos, dulces y productos artesanales elaborados en la zona.

Además, el entorno rural invita a realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridas por la histórica estación ferroviaria o el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, que conserva antiguas herramientas y reliquias vinculadas al trabajo de campo.

Para llegar desde Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autopista Riccheri y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el acceso al pueblo. También es posible viajar en tren hasta Cañuelas y combinar con transporte local.

Con una mezcla de tradición, tranquilidad y buena comida, Uribelarrea se consolida como uno de los destinos rurales más elegidos de la provincia para disfrutar de un auténtico día de campo argentino.