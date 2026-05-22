Crece la expectativa por un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra en Medio Oriente

Un borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la escalada bélica en Medio Oriente comenzó a generar fuerte expectativa internacional luego de que medios árabes revelaran detalles de una negociación que tendría a Pakistán como mediador.

La información fue difundida por la cadena Al Arabiya, que aseguró haber accedido al “borrador final” de un entendimiento provisional entre Washington y Teherán. Según trascendió, el acuerdo podría anunciarse en las próximas horas, aunque todavía necesita la aprobación definitiva de ambas partes.

El documento plantearía una tregua inmediata y total en todos los frentes del conflicto, incluyendo operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Además, establecería el compromiso mutuo de evitar ataques contra infraestructura civil, militar o económica.

Entre los puntos principales también figuran el cese de las hostilidades militares y de la denominada “guerra mediática”, junto con garantías para preservar la libertad de navegación en zonas estratégicas como el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

Otro de los aspectos incluidos en el borrador contempla la creación de un mecanismo conjunto de supervisión destinado a controlar el cumplimiento del acuerdo y resolver posibles disputas futuras.

Sin embargo, el texto conocido hasta el momento evita abordar de manera directa algunos de los temas más sensibles para la Casa Blanca, como el futuro del programa nuclear iraní, el destino de las reservas de uranio enriquecido o el desarrollo de misiles balísticos.

De acuerdo con la publicación, esos puntos quedarían pendientes para una segunda etapa de negociaciones que comenzaría dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

El entendimiento también prevé un eventual levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses, condicionado al cumplimiento iraní de los compromisos asumidos.

Mientras tanto, las diferencias entre ambos países siguen siendo importantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su postura respecto del programa nuclear iraní y afirmó que Washington buscará tomar control de las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán.

“Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan”, declaró el mandatario ante periodistas en la Casa Blanca, dejando en evidencia que las negociaciones aún atraviesan puntos críticos.

Desde el lado iraní, fuentes citadas por Reuters señalaron que todavía no existe un acuerdo definitivo, aunque reconocieron que las posiciones entre ambas partes se acercaron en las últimas rondas de conversaciones.

El posible entendimiento aparece como uno de los movimientos diplomáticos más relevantes de las últimas semanas en Medio Oriente y podría convertirse en un intento clave para desactivar una crisis internacional que mantiene en alerta a gran parte del mundo.