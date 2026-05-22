Científicos hallaron un tratamiento natural prometedor contra la adicción a la cocaína

La cocaína es una de las drogas con mayor poder adictivo y su consumo representa un grave problema de salud pública en todo el mundo. Hasta el momento, no existe un medicamento aprobado que haya demostrado eficacia contundente para tratar la adicción a esta sustancia.

Sin embargo, un nuevo estudio realizado por científicos de Estados Unidos, Suecia y Reino Unido abrió una puerta esperanzadora: un compuesto natural presente en hongos alucinógenos mostró resultados positivos en pacientes con trastorno por consumo de cocaína.

La investigación, publicada en JAMA Network Open, analizó los efectos de la psilocibina, un compuesto psicodélico natural, en personas con dependencia a la cocaína.

El trabajo fue desarrollado por especialistas de la Universidad de Alabama en Birmingham, el Instituto Karolinska y la Universidad Johns Hopkins.

Cómo se realizó el estudio

El ensayo clínico incluyó a 40 adultos con consumo frecuente de cocaína, quienes además participaron en sesiones de psicoterapia.

A la mitad de los participantes se les administró una dosis única de psilocibina, mientras que el resto recibió placebo. Los investigadores evaluaron luego los resultados durante seis meses.

Los datos mostraron que el 30% de quienes recibieron psilocibina dejó completamente el consumo de cocaína durante los 180 días posteriores al tratamiento. En contraste, ninguno de los pacientes del grupo placebo logró mantenerse totalmente abstinente.

Además, quienes continuaron consumiendo lo hicieron con menor frecuencia.

Para los autores del estudio, estos resultados indican que la psilocibina podría convertirse en un tratamiento innovador para combatir la adicción a la cocaína.

Por qué el hallazgo genera expectativa

Los investigadores remarcaron que los trastornos por consumo de estimulantes siguen siendo uno de los desafíos más complejos en salud mental y adicciones.

Según explicaron, aunque existen tratamientos conductuales que ayudan a reducir recaídas, todavía no se encontraron medicamentos realmente eficaces para tratar la dependencia a sustancias estimulantes como la cocaína.

También señalaron que distintos estudios previos ya habían mostrado efectos positivos de los psicodélicos en otras patologías vinculadas a la salud mental y las adicciones, incluyendo trastornos por consumo de alcohol.

Aun así, aclararon que este nuevo trabajo representa uno de los primeros estudios que evalúan específicamente el uso de psilocibina en pacientes con adicción a la cocaína, por lo que todavía serán necesarias nuevas investigaciones para confirmar su seguridad y efectividad a largo plazo.