Rosa María Payá recibió un premio en Washington y pidió justicia para los presos políticos cubanos

La dirigente opositora Rosa María Payá fue distinguida en Washington con el Premio Alfred Moses Liberty 2026, otorgado por Freedom House, en reconocimiento a su defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.

La ceremonia se realizó en un contexto de fuerte tensión política, pocas horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara la imputación del ex mandatario cubano Raúl Castro y de otros ex militares por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, ataque que provocó la muerte de cuatro personas.

Durante su discurso, Payá dedicó el reconocimiento a los más de mil presos políticos cubanos y denunció la situación de quienes permanecen detenidos tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

La activista también recordó el caso de Ernesto Brieva Sempé, fallecido recientemente en la prisión de Combinado del Este, en La Habana. Según denunció, el hombre murió en un grave estado de desnutrición mientras cumplía una condena por sedición vinculada a aquellas manifestaciones.

Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide y actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y sostuvo que distintos sectores democráticos comenzaron a coordinar esfuerzos para impulsar una transición política en la isla.

“Estamos en el umbral del cambio”, afirmó ante cientos de asistentes, al señalar que las protestas sociales y la movilización cívica comenzaron a converger con las fuerzas opositoras organizadas.

La referente también valoró la decisión de la Justicia estadounidense de avanzar contra Raúl Castro y otros ex funcionarios cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En aquella acción murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

El fiscal general interino Todd Blanche calificó la acusación como un hecho histórico y señaló que es la primera vez en décadas que un alto dirigente del régimen cubano enfrenta cargos en Estados Unidos por hechos de violencia contra ciudadanos norteamericanos.

Durante su intervención, Payá también recordó a históricos opositores cubanos como Félix Navarro y evocó la figura de su padre, Oswaldo Payá, una de las voces más emblemáticas de la oposición en la isla.

Además, destacó el denominado “Acuerdo de Liberación”, una propuesta impulsada por sectores opositores que plantea un proceso de transición dividido en etapas de liberación, estabilización y democratización, con el objetivo de realizar las primeras elecciones libres en Cuba en más de siete décadas.

“La noche no será eterna”, concluyó la dirigente, retomando una de las frases más recordadas de su padre.