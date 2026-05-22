La estrategia de Donald Trump para Bolivia

La creciente tensión internacional y la disputa global por los minerales estratégicos colocaron a Bolivia en el centro de una compleja pulseada geopolítica. Para el gobierno de Donald Trump, garantizar el acceso a recursos críticos se convirtió en una prioridad tanto económica como militar, especialmente en medio de la competencia con China y de los recientes conflictos en Medio Oriente.

En ese contexto, Bolivia aparece como una pieza clave por la enorme riqueza mineral que posee en su subsuelo. El país concentra reservas de litio, tierras raras y otros recursos fundamentales para la fabricación de baterías, inteligencia artificial, tecnología avanzada y equipamiento militar.

El 28 de abril de 2026, el vicecanciller estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El acuerdo fue impulsado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, quien lo presentó como una oportunidad histórica para insertar al país en las cadenas globales de suministro.

Sin embargo, el contenido completo del convenio nunca fue difundido oficialmente y distintos sectores cuestionaron la falta de transparencia. Entre las principales críticas aparece la ausencia de garantías sobre industrialización local, transferencia tecnológica o participación estatal en las ganancias derivadas de la explotación de recursos estratégicos.

El litio, el principal objetivo

El foco principal del interés estadounidense está puesto en el litio. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia posee alrededor de 23 millones de toneladas, lo que la convertiría en el mayor reservorio mundial del mineral.

A pesar de esa riqueza, la producción boliviana sigue siendo baja en comparación con otros países de la región. Mientras Chile produjo unas 56 mil toneladas en 2025, Bolivia apenas superó las 2 mil. Para aumentar esa capacidad serían necesarias inversiones multimillonarias en infraestructura y procesamiento.

Además del litio, Bolivia cuenta con importantes reservas de antimonio, estaño, plata, zinc, manganeso, niobio y tantalio, minerales considerados esenciales para las industrias tecnológica y armamentística.

La presión económica y el acuerdo con el FMI

La delicada situación económica llevó al gobierno de Rodrigo Paz a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 3.300 millones de dólares.

El acuerdo generó fuertes tensiones internas porque implicaría reformas económicas, apertura a inversiones privadas y una reducción del rol del Estado en sectores estratégicos.

Para distintos sectores sociales y políticos, estas medidas profundizan la dependencia externa y facilitan el acceso de empresas extranjeras a recursos considerados claves para la soberanía boliviana.

El trasfondo geopolítico

La situación también reactivó la disputa entre Estados Unidos, China y Rusia por el control de minerales estratégicos en América Latina.

Durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, Bolivia había firmado acuerdos con compañías chinas y rusas para desarrollar proyectos vinculados al litio.

Ahora, la administración de Rodrigo Paz enfrenta presiones para revisar esos contratos y abrir el mercado a empresas estadounidenses, canadienses y británicas interesadas en expandirse en el país.

El regreso de la DEA y la tensión política

En paralelo, el regreso de la DEA a Bolivia después de 17 años incrementó aún más la tensión política.

El gobierno boliviano acusa a Evo Morales de promover las protestas sociales que sacuden al país, mientras desde Washington consideran prioritaria su captura.

La crisis derivó en fuertes manifestaciones, enfrentamientos y denuncias de intervención extranjera. Incluso, la oposición boliviana cuestionó el envío de aviones militares desde Javier Milei hacia Bolivia, al sospechar que podrían haber transportado material antidisturbios.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca insisten en la necesidad de garantizar estabilidad política para asegurar el acceso a recursos estratégicos considerados fundamentales para el futuro energético y tecnológico de Occidente.