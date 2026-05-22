Bolivia al límite: crecen los bloqueos y miles de manifestantes marchan contra el presidente Rodrigo Paz

La crisis social y política en Bolivia continúa agravándose tras más de dos semanas de protestas y cortes de rutas que ya afectan a gran parte del país. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 51 bloqueos activos distribuidos en siete de los nueve departamentos bolivianos.

Las medidas de fuerza se concentran especialmente en las regiones del altiplano, como La Paz, Oruro y Cochabamba, donde distintos sectores sociales intensificaron la presión contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En medio de la tensión, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari convocó a una masiva movilización desde El Alto hasta el centro de La Paz, en un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros.

La protesta cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y sociales agrupadas en la denominada “Alianza Unidad”, entre ellas la Central Obrera Boliviana, sectores del transporte y agrupaciones docentes.

El conflicto comenzó hace más de un mes con reclamos sectoriales vinculados al costo de vida, el abastecimiento de combustible y el rechazo a reformas relacionadas con la tierra. Sin embargo, con el paso de los días, las demandas evolucionaron hacia un cuestionamiento directo al Gobierno nacional y a la continuidad del presidente.

Dirigentes campesinos e indígenas acusan a Rodrigo Paz de gobernar mediante decretos y favorecer a sectores económicos concentrados. “El Gobierno se convirtió en representante de la oligarquía boliviana”, aseguró el referente sindical David Mamani, uno de los voceros de las protestas.

Mientras tanto, el Ejecutivo intenta contener la crisis a través de negociaciones parciales con algunos sectores, aunque descartó de plano cualquier posibilidad de renuncia presidencial.

En paralelo, las autoridades anunciaron operativos policiales para habilitar “corredores humanitarios” destinados al traslado de alimentos, combustible e insumos médicos hacia La Paz, ciudad que ya sufre las consecuencias del cerco impuesto por los bloqueos.

La población enfrenta escasez de productos básicos, aumentos de precios, dificultades en el transporte y suspensión parcial de servicios públicos, incluidas clases presenciales y recolección de residuos.

El presidente Paz prometió días atrás cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para abrir canales de diálogo con las organizaciones movilizadas. Sin embargo, hasta ahora solo concretó el reemplazo del ministro de Trabajo.

Aunque en las últimas jornadas no se registraron nuevos episodios graves de violencia, el clima sigue siendo extremadamente tenso tras los enfrentamientos ocurridos el lunes en el centro paceño, donde manifestantes chocaron con la Policía y se produjeron ataques contra edificios públicos.

El Gobierno también denunció la muerte de al menos cuatro personas —entre ellas un menor de edad— que no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a los cortes de rutas.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de Bolivia pidió a los manifestantes permitir el paso de ambulancias y remarcó que “la vida está por encima de cualquier conflicto”.

Hasta el momento no hay señales claras de un acuerdo entre el Gobierno y los sectores movilizados. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron que mantuvieron reuniones con dirigentes campesinos para intentar reactivar el diálogo.

En medio de la creciente inestabilidad, distintos actores internacionales expresaron su respaldo institucional al gobierno boliviano y reclamaron preservar el orden democrático, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y autoridades de varios países de la región.