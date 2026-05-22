El Senado santafesino defendió el sistema bicameral y corrigió una ley clave sobre procesos contra el Estado

La Cámara de Senadores de Santa Fe volvió a mostrar un fuerte consenso político al aprobar por unanimidad modificaciones a un proyecto de ley vinculado al proceso contencioso administrativo, una de las normas impulsadas tras la Reforma Constitucional provincial de 2025.

Durante el debate, el senador Rodrigo Borla destacó el rol del sistema bicameral y aseguró que el tratamiento legislativo permitió mejorar significativamente el texto que ya había obtenido media sanción en Diputados.

“Esto demuestra lo importante que es el sistema bicameral para Santa Fe, porque una Cámara puede revisar y perfeccionar lo aprobado por la otra”, sostuvo el legislador radical, que además preside la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales.

Borla defendió así el funcionamiento del esquema legislativo provincial, cuestionado por sectores de derecha y ultraderecha durante el proceso de reforma constitucional. Según planteó, el modelo que divide la representación entre una Cámara de Diputados y otra de Senadores permite sumar controles y ampliar el debate político antes de sancionar leyes sensibles.

En este caso, el Senado introdujo cambios en dos artículos del proyecto luego de recibir planteos de intendentes y autoridades municipales preocupadas por posibles consecuencias del texto original.

Uno de los puntos observados estaba relacionado con la posibilidad de que particulares iniciaran reclamos administrativos contra el Estado sin afrontar costos económicos, lo que, según advirtieron algunos jefes comunales, podía generar una ola de presentaciones para evitar multas o demorar sanciones.

Las modificaciones fueron consensuadas entre el oficialismo y el bloque peronista antes de ser votadas por unanimidad en la Cámara alta. Ahora, el expediente regresará a Diputados para su revisión final.

El respaldo político volvió a repetirse en otros temas tratados durante la sesión. Entre ellos, el Senado también dio media sanción a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.944, normativa nacional que regula la responsabilidad estatal.

Tras la aprobación, Borla aseguró que la iniciativa fortalece la seguridad jurídica y remarcó que la responsabilidad del Estado “es un principio esencial de cualquier sistema republicano y democrático”.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó especialmente los aportes realizados por distintos intendentes en la redacción final del proyecto, entre ellos Pablo Javkin, Leonardo Chiarella y Nicolás Cuesta.

También valoró la participación de funcionarios del Ejecutivo provincial, como el ministro de Gobierno Fabián Bastia, la secretaria Legal y Técnica Julia Tonero y el secretario de Justicia Santiago Mascheroni.

Además, el Senado aprobó otro proyecto impulsado por el legislador Pablo Verdecchia para reforzar la obligatoriedad de las instancias de mediación en conflictos civiles y comerciales entre particulares.

La iniciativa apunta a modernizar el sistema judicial santafesino y evitar interpretaciones contradictorias sobre la aplicación de mecanismos de mediación en causas patrimoniales o contractuales.

Por otra parte, también se votó un pedido presentado por el senador Julio Garibaldi para que el Gobierno provincial mantenga el ritmo de ejecución de obras hídricas y refuerce la planificación territorial ante posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

Según señalaron los legisladores, la intención es anticiparse a eventuales crecidas y minimizar riesgos en el departamento La Capital mediante obras de prevención y coordinación entre distintas áreas del Estado.