Angelini deja Nación y negocia su desembarco en el gabinete de Pullaro

Tras presentar su renuncia como subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini comenzó a delinear su regreso pleno a la política santafesina y ya mantiene conversaciones avanzadas con el gobernador Maximiliano Pullaro para incorporarse al gabinete provincial. El dirigente del PRO confirmó que la posibilidad está en análisis y que su intención es enfocarse especialmente en el área de seguridad.

Angelini explicó que su salida del Gobierno nacional responde a “un ciclo cumplido” luego de más de dos años y medio de gestión en un área vinculada al despliegue federal y las políticas de seguridad en zonas sensibles. Durante ese período trabajó junto a la ministra Patricia Bullrich y tuvo participación directa en programas como el Plan Bandera para Rosario.

El ex diputado nacional sostuvo que, cuando asumió el cargo, el área carecía de infraestructura y recursos, y remarcó que uno de los principales logros fue fortalecer el equipamiento operativo, incluso con la incorporación de helicópteros y herramientas para tareas de control en fronteras.

Aunque en las últimas semanas crecieron las versiones sobre diferencias políticas dentro del oficialismo nacional, especialmente tras el respaldo del presidente Javier Milei a figuras cuestionadas de su entorno, Angelini evitó relacionar su salida con disputas internas. Según indicó, la decisión también estuvo vinculada a cuestiones personales y familiares, además de su interés por trabajar nuevamente en Santa Fe.

“Tengo ganas de dedicarme a Rosario y a la provincia, sobre todo en temas de seguridad”, aseguró el referente del PRO, quien recordó que durante su etapa legislativa abordó esa agenda principalmente desde el debate político y ahora pretende trasladar la experiencia ejecutiva adquirida en Nación.

La posibilidad de sumarse a la gestión provincial ya fue reconocida públicamente por el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, quien confirmó que existen conversaciones avanzadas y calificó la eventual incorporación como “positiva”.

Cococcioni destacó el vínculo de trabajo que ambos mantuvieron durante la implementación del Plan Bandera y explicó que todavía resta definir detalles sobre el rol específico que podría asumir Angelini dentro del esquema provincial. Entre las alternativas analizadas aparece una función con fuerte presencia territorial en Rosario.

La salida de Angelini del Gobierno nacional también reactivó especulaciones políticas de cara a las elecciones del próximo año. En distintos sectores del oficialismo santafesino ya se menciona la posibilidad de que el dirigente del PRO participe del armado electoral en Rosario, incluso como eventual candidato a intendente.

Consultado sobre esa posibilidad, Angelini no descartó involucrarse en la contienda y afirmó que será parte del proceso político que viene, aunque aclaró que cualquier definición electoral dependerá de las decisiones que tome Pullaro dentro de la coalición oficialista.