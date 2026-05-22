Santa Fe busca ponerle números al trabajo informal: Diputados aprobó un nuevo sistema de control laboral

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que propone crear un Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal dentro del IPEC, con el objetivo de relevar y analizar la situación de miles de trabajadores que hoy desarrollan actividades fuera del empleo registrado.

La iniciativa, impulsada por la diputada Lucila De Ponti, obtuvo un amplio respaldo legislativo y ahora deberá ser tratada por el Senado provincial. El proyecto apunta a generar estadísticas precisas sobre la informalidad laboral para diseñar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de empleo.

Durante el debate parlamentario, De Ponti sostuvo que la falta de información confiable dificulta cualquier estrategia estatal destinada a reducir la precarización laboral. Como ejemplo, recordó lo ocurrido durante la pandemia con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuando el Gobierno nacional esperaba asistir a unas tres millones de personas, pero finalmente más de nueve millones terminaron accediendo al beneficio tras inscribirse en organismos oficiales.

La legisladora aseguró que en Santa Fe más de 500 mil personas trabajan en condiciones de informalidad y remarcó que el fenómeno atraviesa realidades muy distintas: desde trabajadores con ingresos relativamente estables hasta quienes dependen del día a día para subsistir.

El proyecto establece que el nuevo sistema deberá relevar tanto datos de los trabajadores como de las unidades productivas donde desarrollan tareas. Entre otros aspectos, se buscará obtener información sobre género, edad, modalidad laboral, actividad económica y tamaño de los establecimientos.

Además, el IPEC tendrá la responsabilidad de elaborar indicadores específicos para caracterizar el trabajo no registrado y medir las diferencias respecto del empleo formal. El objetivo es construir diagnósticos actualizados y comparables sobre las condiciones laborales en toda la provincia.

La norma también incorpora una definición formal de trabajo no registrado, basada en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Allí se incluyen aquellas actividades laborales o productivas que presentan ausencia total o parcial de registración y que no cuentan con derechos básicos contemplados por la legislación laboral y previsional.

Durante la exposición del proyecto, De Ponti citó cifras del mercado laboral nacional para dimensionar el problema. Según explicó, mientras unas 21 millones de personas tienen algún tipo de ocupación en el país, los registros previsionales muestran que solo alrededor de 13 millones cuentan con empleo formal. Esa diferencia deja a casi ocho millones de trabajadores dentro de la economía informal.

La diputada también advirtió sobre las consecuencias que implica la falta de registración laboral, entre ellas la ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de salud, seguros laborales y protección de ingresos ante enfermedades o accidentes.

El proyecto contó además con aportes técnicos provenientes de distintas áreas del Ejecutivo provincial y con participación de la diputada radical Silvana Di Stefano durante el proceso de elaboración.