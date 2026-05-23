Santa Fe cruzó a Milei por la baja de retenciones: “Es apenas un parche”

El anuncio del presidente Javier Milei sobre una reducción en las retenciones para el agro volvió a abrir la discusión entre la Casa Rosada y las provincias productivas. Aunque el Gobierno nacional presentó la medida como un alivio para el campo y una herramienta para incentivar el ingreso de dólares, desde Santa Fe consideraron que los cambios resultan insuficientes frente a la crisis que atraviesa el sector.

La decisión fue comunicada durante un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde Milei confirmó una baja en los derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja. En el caso de los cultivos de invierno, las alícuotas pasarán del 12% al 9,5%, mientras que para la soja se anunció un esquema de reducción gradual que comenzaría a aplicarse desde enero de 2027.

Durante su exposición, el mandatario volvió a cargar contra las retenciones y aseguró que representan “un robo” para el sector productivo. El anuncio llegó después de un fuerte incremento en las exportaciones durante abril y en medio de la estrategia oficial para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

Sin embargo, desde el gobierno santafesino la reacción fue crítica. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que la medida no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el agro y reclamó mayor previsibilidad para los productores.

A través de sus redes sociales, el funcionario provincial aseguró que el campo trabaja bajo condiciones de enorme incertidumbre y remarcó que las reglas económicas cambian constantemente antes de cada campaña agrícola. “El productor invierte a cielo abierto y asume todos los riesgos”, expresó.

Puccini también advirtió sobre el impacto que tiene la suba internacional de costos, especialmente en fertilizantes y combustibles, factores que vienen reduciendo fuertemente los márgenes de rentabilidad en distintas actividades agropecuarias.

El principal cuestionamiento del gobierno santafesino estuvo dirigido a la continuidad de las retenciones sobre el trigo. Según planteó el ministro, mantener una carga del 5,5% sigue afectando la competitividad y desalienta la siembra en plena definición de la campaña.

Desde Santa Fe consideran que la Nación perdió una oportunidad para impulsar con mayor fuerza la producción agropecuaria, fortalecer las economías regionales y potenciar el ingreso de divisas genuinas. “El productor no necesita medidas a medias, necesita que le saquen el pie de la cabeza”, afirmó Puccini.

La discusión vuelve a dejar en evidencia las diferencias entre la administración nacional y varias provincias agroexportadoras, que reclaman una eliminación más profunda de los derechos de exportación en un contexto de altos costos y presión fiscal sobre el sector.