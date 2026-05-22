Inglaterra sacudió el Mundial 2026: Tuchel dejó afuera a Foden, Palmer y Alexander-Arnold

La selección de Inglaterra confirmó oficialmente la lista de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026 y la decisión de Thomas Tuchel generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero. El entrenador alemán apostó por una renovación parcial del plantel y dejó afuera a varias figuras de primer nivel que muchos daban como fijas para la Copa del Mundo.

Entre las ausencias que más sorprendieron aparece la de Phil Foden. El delantero del Manchester City no logró tener continuidad durante la última temporada y su irregularidad terminó pesando en la decisión final del cuerpo técnico. A pesar de su enorme talento y de haber sido uno de los futbolistas más determinantes de Inglaterra en los últimos años, quedó fuera de la convocatoria.

Otro de los nombres que no estará en el Mundial es Cole Palmer. La figura del Chelsea atravesó distintos problemas físicos durante la temporada y eso habría sido clave para que Tuchel optara por otras variantes ofensivas. La noticia sorprendió especialmente porque Palmer seguía siendo considerado una de las piezas más desequilibrantes del equipo londinense.

La tercera baja de peso es la de Trent Alexander-Arnold. El lateral derecho, recientemente incorporado al Real Madrid, no consiguió dejar atrás algunos inconvenientes físicos desde su llegada al fútbol español y tampoco integrará la nómina definitiva.

Pese a las ausencias, Inglaterra mantiene una base de jugadores de enorme jerarquía encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, además de varios jóvenes que vienen teniendo un crecimiento importante en la Premier League y en el fútbol europeo.

Los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros:

Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford.

Defensores:

Reece James, Tino Livramento, Marc Guéhi, Ezri Konsa, John Stones, Jarell Quansah, Nico O’Reilly, Dan Burn y Djed Spence.

Mediocampistas:

Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Kobbie Mainoo.

Delanteros:

Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford y Anthony Gordon.

La decisión de Tuchel ya abrió el debate entre los hinchas y especialistas, especialmente por la ausencia de jugadores que llegaban con cartel de estrellas. Inglaterra buscará dejar atrás las frustraciones de los últimos torneos y volver a pelear seriamente por un título mundial que se le niega desde 1966.