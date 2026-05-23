El FMI pidió cambiar la medición de la inflación y reclamó reformas estructurales para consolidar el rumbo económico

El FMI pidió actualizar el método de medición de la inflación en Argentina

El organismo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la independencia del Indec

La utilización de una canasta de consumo de 2004 generó fuertes cuestionamientos

El reporte reclamó avanzar con reformas tributarias y previsionales profundas

El Fondo valoró el programa económico de Javier Milei pero marcó riesgos persistentes

Para 2026 proyectó crecimiento económico, superávit fiscal y una inflación anual del 25%

El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y, junto con el visto bueno técnico al programa económico de Javier Milei, dejó una serie de advertencias y exigencias que vuelven a colocar en el centro de la discusión el futuro del esquema económico argentino. Entre los puntos más sensibles aparece el reclamo para modificar la metodología con la que se mide la inflación, una señal que impacta de lleno sobre el funcionamiento del Indec y sobre la credibilidad estadística del país.

El organismo valoró los avances logrados por la administración libertaria en materia fiscal, monetaria y de apertura económica, aunque remarcó que las vulnerabilidades continúan siendo elevadas. En su informe, sostuvo que la inflación sigue en niveles altos, las reservas internacionales son todavía limitadas y la economía permanece expuesta a shocks externos e internos vinculados a la incertidumbre política y a la continuidad de las reformas.

Sin embargo, uno de los aspectos que más resonó dentro del análisis técnico fue el pedido explícito para actualizar las canastas utilizadas para calcular el Índice de Precios al Consumidor. El Fondo consideró necesario avanzar hacia indicadores construidos sobre patrones de consumo más actuales y recomendó incluso publicar datos anticipados basados en esas nuevas referencias estadísticas.

La observación no pasó inadvertida porque se produce en medio de la polémica generada por la decisión oficial de volver a utilizar una canasta de consumo correspondiente a 2004 para medir el IPC, desplazando la estructura 2017/2018. Aquella determinación provocó fuertes cuestionamientos dentro del ámbito económico y terminó derivando en la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec a comienzos de este año.

En el documento, el FMI recordó además el “difícil historial” de estadísticas poco confiables que atravesó la Argentina entre 2007 y 2015 y pidió reforzar la independencia técnica del organismo estadístico. El mensaje fue interpretado por distintos sectores económicos como un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar transparencia en la elaboración de los índices oficiales.

Más allá de la cuestión inflacionaria, el reporte incluyó una extensa batería de recomendaciones sobre el sistema tributario argentino. Según el organismo, el esquema actual continúa siendo complejo, ineficiente y altamente distorsivo, con una excesiva superposición entre impuestos nacionales y provinciales que perjudica la competitividad y desalienta las inversiones.

El Fondo insistió en la necesidad de una reforma tributaria integral apoyada sobre cinco pilares: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo corporativo, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. También sugirió revisar el funcionamiento del monotributo, al considerar que las diferencias entre categorías generan incentivos a la fragmentación empresarial y fomentan la informalidad.

En paralelo, el organismo planteó que una eventual reducción gradual de impuestos considerados distorsivos, como las retenciones y el impuesto a las transacciones financieras, podría impulsar las exportaciones y mejorar la intermediación bancaria. De acuerdo con sus estimaciones, la eliminación de los derechos de exportación permitiría incrementar cerca de un 10% las ventas externas de cereales y oleaginosas.

Otro de los capítulos centrales estuvo dedicado al sistema previsional. Allí el FMI reclamó una reforma integral destinada a fortalecer la sostenibilidad de largo plazo del esquema jubilatorio argentino. Entre las propuestas incluyó la separación entre prestaciones contributivas y no contributivas, la ampliación de la base de aportantes y la armonización de los más de 200 regímenes previsionales actualmente vigentes.

Además, sugirió avanzar gradualmente hacia una actualización de la edad jubilatoria vinculada a la expectativa de vida y promover una mayor proporcionalidad entre aportes y beneficios para reducir las inequidades existentes.

Pese a las advertencias, el informe mantuvo una mirada positiva sobre las perspectivas de la economía argentina. El organismo proyectó para 2026 un crecimiento del PIB del 3,5%, una inflación anual del 25%, una desocupación del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del producto.

No obstante, el Fondo dejó en claro que el verdadero desafío será sostener la estabilidad macroeconómica y consolidar las reformas estructurales sin perder credibilidad política ni social en el proceso.