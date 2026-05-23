El Gobierno acelera su agenda de reformas y envía al Congreso un paquete de cuatro proyectos clave

El Gobierno enviará al Congreso cuatro nuevos proyectos de ley

El Súper RIGI aparece como la principal apuesta oficial para atraer inversiones

La Casa Rosada impulsa una regulación de las apuestas online enfocada en menores

El oficialismo busca modificar la Ley de Etiquetado Frontal y reducir restricciones

La nueva Ley de Lobby apunta a transparentar la gestión de intereses ante funcionarios

El paquete constituye el tercer bloque de reformas impulsado en sesiones ordinarias

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de reformas legislativas y confirmó el envío al Congreso de cuatro proyectos considerados estratégicos para la administración de Javier Milei: una Ley de Ludopatía, el denominado Súper RIGI, una Ley de Lobby y una modificación integral de la Ley de Etiquetado Frontal. La decisión terminó de definirse en una reunión realizada en la Quinta de Olivos entre el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien luego oficializó el anuncio a través de sus redes sociales.

Con esta movida, la Casa Rosada pone en marcha el tercer bloque de iniciativas parlamentarias desde el inicio del actual período de sesiones ordinarias y busca imprimirle velocidad a una agenda que combina desregulación económica, incentivos a la inversión privada y reformas vinculadas a cuestiones sociales y de transparencia institucional.

El proyecto que aparece como prioridad absoluta para el oficialismo es el llamado Súper RIGI, una versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases. La nueva propuesta apunta a atraer sectores industriales que actualmente no tienen desarrollo significativo en la Argentina y ofrecer un esquema tributario altamente competitivo para captar capitales internacionales.

Entre los principales beneficios previstos figura la reducción del impuesto a las ganancias del 25 al 15 por ciento, un régimen de amortización acelerada para inversiones, la eliminación de aranceles vinculados al comercio exterior y fuertes limitaciones a la presión tributaria provincial y municipal sobre las empresas adheridas. La iniciativa también busca impedir que los municipios establezcan tasas consideradas “impuestos encubiertos” sobre las ventas.

En el oficialismo consideran que este esquema podría transformarse en una herramienta central para acelerar desembolsos en sectores estratégicos como minería, energía, tecnología e industrias vinculadas a la exportación. La intención del Gobierno es presentar al país como una plaza más competitiva frente a otros destinos regionales que disputan inversiones de gran escala.

Otro de los proyectos que despierta atención es la nueva Ley de Ludopatía impulsada por el Ejecutivo. A diferencia de la propuesta que había avanzado el año pasado desde sectores opositores, la iniciativa oficial no busca prohibir la publicidad de las plataformas de apuestas, sino establecer mecanismos de control más estrictos para evitar el acceso de menores y reducir los niveles de adicción entre jóvenes.

La discusión sobre el crecimiento de las apuestas online se convirtió en uno de los debates más sensibles de los últimos meses, especialmente por el fuerte incremento del uso de aplicaciones de juego entre adolescentes. En la Casa Rosada entienden que el fenómeno requiere regulación, aunque rechazan las restricciones absolutas que algunos bloques parlamentarios pretendían imponer sobre la actividad.

En paralelo, el Ejecutivo también impulsa cambios sobre la Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto busca reducir o directamente eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional incorporados en los envases durante los últimos años. Además, habilitaría nuevamente la utilización de dibujos animados, celebridades y figuras deportivas en campañas publicitarias de alimentos, algo actualmente restringido por la normativa vigente.

Según trascendió, el Gobierno considera que el esquema actual representa una carga excesiva para la industria alimenticia y plantea revisar los criterios técnicos utilizados para definir los nutrientes críticos que obligan a colocar los sellos de advertencia. También pretende simplificar procedimientos administrativos vinculados a la aplicación de la ley.

Sin embargo, la iniciativa más novedosa del paquete es la denominada Ley de Lobby, impulsada especialmente por sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. El proyecto apunta a regular y transparentar la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos y legisladores, siguiendo modelos similares a los que existen en países como Estados Unidos y Chile.

La propuesta busca establecer mecanismos obligatorios de registro de reuniones, identificación de actores involucrados y publicación de los temas tratados en encuentros entre representantes privados y funcionarios del Estado. Dentro del oficialismo sostienen que el objetivo es reconocer formalmente una práctica que históricamente existió en la política argentina, aunque con escasos niveles de control y publicidad.

Con este nuevo paquete legislativo, el Gobierno intenta consolidar una agenda de reformas profundas orientadas a modificar reglas económicas, reducir regulaciones y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado. El desafío ahora estará en lograr los consensos necesarios en un Congreso donde La Libertad Avanza todavía depende de acuerdos con sectores opositores para avanzar con sus proyectos más ambiciosos.