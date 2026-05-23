Milei gobierna la economía mientras otros disputan el poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Javier Milei llegó a la Presidencia prometiendo dinamitar el viejo sistema político. Sin embargo, a poco más de un año y medio de gestión, su gobierno empieza a exhibir uno de los vicios más clásicos de la política argentina: las luchas internas por el poder. Y no se trata de diferencias menores ni de simples desacuerdos tácticos. Lo que comenzó como una convivencia incómoda entre distintos sectores libertarios derivó en una puja cada vez más visible que atraviesa decisiones estratégicas, manejo del Estado y construcción electoral.

El problema para Milei es que esa disputa ocurre mientras él parece haberse refugiado casi exclusivamente en la administración económica. El Presidente habla de inflación, de emisión monetaria y de déficit fiscal con la misma intensidad con la que otros mandatarios hablan de gobernabilidad o de acuerdos políticos. Su obsesión está puesta en estabilizar la macroeconomía. El resto, da la sensación, quedó delegado.

Esa ausencia de conducción política cotidiana abrió espacios de poder que rápidamente fueron ocupados. Por un lado aparece Karina Milei, la figura de mayor confianza del Presidente, convertida en administradora política del oficialismo y guardiana del núcleo duro libertario. Del otro lado emerge Santiago Caputo, cerebro estratégico del Gobierno y operador de creciente influencia sobre áreas sensibles del Estado. Ambos son indispensables para Milei. Y precisamente por eso el conflicto entre los dos sectores no tiene una solución sencilla.

El Presidente no puede desplazar a ninguno. Karina Milei representa el sostén emocional, político y personal más importante de su vida. Santiago Caputo se transformó en el arquitecto silencioso de buena parte de las decisiones que le dieron identidad al gobierno libertario. Sacrificar a uno implicaría debilitarse. Mantener a ambos supone convivir con una tensión permanente.

En el fondo, la interna libertaria refleja un problema más profundo: la dificultad del oficialismo para transformarse en una fuerza política organizada. La Libertad Avanza sigue funcionando más como un conglomerado de lealtades personales que como una estructura institucional sólida. El verticalismo extremo reemplazó al debate interno. Quien cuestiona queda automáticamente bajo sospecha. Y esa lógica termina generando un clima asfixiante incluso dentro del propio oficialismo.

No es casual que las discusiones hayan comenzado a filtrarse públicamente. Cuando un gobierno transmite orden y conducción, las disputas suelen quedar encapsuladas. Cuando el liderazgo político se concentra únicamente en un área —en este caso, la economía— las tensiones encuentran otros canales para manifestarse.

Lo paradójico es que Milei todavía conserva un activo decisivo: la estabilidad económica relativa. La desaceleración inflacionaria le permitió sostener respaldo social aun en medio de un ajuste feroz. Buena parte de la sociedad parece aceptar el deterioro del consumo, la caída de la actividad y la pérdida de poder adquisitivo con la esperanza de que el sacrificio desemboque finalmente en una economía ordenada.

Pero la paciencia social nunca es infinita. Y ahí aparece uno de los principales interrogantes sobre el rumbo oficial. El Gobierno tiene un plan de estabilización, pero no termina de mostrar un proyecto de desarrollo. Hay disciplina fiscal, aunque no una estrategia productiva clara. Hay equilibrio de cuentas, aunque miles de pequeñas empresas siguen desapareciendo y el empleo formal muestra señales preocupantes.

La mirada dominante dentro del oficialismo parece reducir la discusión productiva a una cuestión de competitividad individual. Si una empresa no sobrevive, el problema sería exclusivamente de esa empresa. El Estado, según esa visión, no debería intervenir. Sin embargo, los países que lograron crecer de manera sostenida jamás abandonaron completamente la planificación productiva. Incluso las economías más liberales diseñan incentivos, protegen sectores estratégicos y construyen condiciones para desarrollar empleo de calidad.

En la Argentina actual ocurre lo contrario. Las áreas vinculadas a la producción quedaron subordinadas a una lógica financiera. El corazón del poder económico pasa por Hacienda y Finanzas. Todo lo demás parece secundario. El riesgo de ese enfoque es evidente: una macroeconomía estabilizada puede convivir durante un tiempo con una sociedad exhausta, pero difícilmente pueda sostenerse indefinidamente sobre un tejido productivo debilitado.

Mientras tanto, otros actores políticos empiezan a tomar nota del escenario. Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a moverse con mayor autonomía. Nadie en el oficialismo ignora que la ministra de Seguridad tiene ambiciones propias y que trabaja silenciosamente para preservar una herramienta política independiente. La dirigente sabe que el armado libertario está dominado por una lógica cerrada donde los espacios de poder se distribuyen de manera restrictiva.

Al mismo tiempo, sectores del peronismo moderado, dirigentes radicales y figuras de centro derecha desplazadas del mileísmo empiezan a explorar la posibilidad de construir una alternativa futura. Todavía no existe un liderazgo definido ni una estructura consolidada, pero sí un diagnóstico compartido: la Argentina necesita estabilidad económica, aunque también necesita institucionalidad, previsibilidad y una política menos dominada por las peleas de palacio.

La gran incógnita es si Milei advertirá a tiempo que ningún programa económico alcanza por sí solo para garantizar gobernabilidad. Los presidentes argentinos suelen caer en la tentación de creer que el éxito financiero resuelve automáticamente todos los problemas. La historia demuestra exactamente lo contrario.

Los gobiernos se sostienen cuando logran combinar autoridad política, estabilidad económica y cohesión interna. Cuando una de esas piezas empieza a fallar, el desgaste se vuelve inevitable. Y hoy, aunque la economía le otorgue oxígeno, el oficialismo empieza a mostrar síntomas cada vez más visibles de agotamiento político prematuro.