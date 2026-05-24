Crece la mora en créditos y ya son millones los argentinos con problemas para pagar deudas

La morosidad en créditos familiares alcanzó el nivel más alto desde 2004

Los préstamos personales y tarjetas de crédito muestran los peores indicadores

El segmento de jóvenes menores de 25 años es el más afectado por el endeudamiento

La caída del salario real y el aumento de tarifas deterioraron la capacidad de pago

Más de 6,3 millones de argentinos presentan problemas para afrontar deudas

El Gobierno descarta asistir con recursos públicos a los sectores afectados

El aumento de la morosidad en el sistema financiero argentino encendió una nueva señal de alarma sobre el impacto social del actual escenario económico. El Banco Central confirmó que en marzo la irregularidad en los créditos destinados a familias alcanzó el 11,5%, el nivel más alto desde 2004, en un contexto marcado por caída del poder adquisitivo, suba del desempleo y mayores costos fijos para los hogares.

El dato refleja un deterioro acelerado. Apenas un año y medio atrás, en octubre de 2024, el índice de mora se ubicaba en torno al 2,5%. Desde entonces, el incremento fue sostenido y golpeó especialmente a los préstamos personales y a las tarjetas de crédito, dos herramientas utilizadas masivamente por sectores medios para sostener consumo cotidiano frente al deterioro de los ingresos.

Según el informe oficial, la mora en préstamos personales llegó al 14,2%, mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7%. En ambos casos se trata de porcentajes históricamente elevados que revelan las crecientes dificultades de millones de personas para cumplir con sus obligaciones financieras. Aunque los créditos hipotecarios y prendarios muestran índices más bajos, también evidencian un deterioro respecto de meses anteriores.

La situación se vuelve todavía más delicada entre los jóvenes. El segmento comprendido entre 18 y 24 años aparece como el más afectado por el fenómeno. De acuerdo con distintos relevamientos, cuatro de cada diez menores de 25 años que accedieron a algún tipo de financiamiento presentan problemas para afrontar los pagos. Detrás de esa realidad aparece una combinación explosiva: salarios deteriorados, precarización laboral y crecimiento del desempleo juvenil.

El escenario también impacta sobre las empresas, aunque en menor magnitud. La mora corporativa se ubicó en 3,1%, lejos todavía de los niveles registrados entre las familias, pero muy por encima del 0,7% que se observaba a fines de 2024. Los sectores más comprometidos son construcción y comercio, actividades especialmente sensibles a la caída del consumo y al enfriamiento económico.

Detrás de los números comienza a instalarse un debate más profundo sobre las causas del fenómeno. Mientras desde algunos sectores cercanos al oficialismo se intentó vincular el problema a supuestas deficiencias de educación financiera, distintos análisis económicos sostienen que la raíz de la crisis es claramente macroeconómica.

Uno de los factores centrales es la pérdida de poder adquisitivo. Aunque durante parte de 2024 hubo una recuperación parcial de salarios reales que generó expectativas de mejora, la tendencia se revirtió posteriormente. En los últimos quince meses, los ingresos registraron caídas en once períodos mensuales, erosionando la capacidad de pago de miles de familias que habían recurrido al crédito para sostener consumo o refinanciar gastos cotidianos.

A eso se sumó el fuerte incremento de las tasas de interés. Tras los movimientos financieros ocurridos durante el segundo semestre de 2025, el financiamiento bancario se encareció considerablemente y dificultó la refinanciación de deudas. Hoy los créditos personales operan con tasas nominales anuales que rondan el 67%, muy por encima de las expectativas inflacionarias proyectadas para el mismo período.

Otro elemento decisivo fue el impacto de las tarifas de servicios públicos sobre el ingreso disponible. Los aumentos acumulados en electricidad, gas, agua y transporte absorbieron una porción creciente de los salarios, especialmente entre trabajadores registrados que ya venían afectados por la desaceleración económica. El resultado fue una reducción significativa de los recursos disponibles para afrontar cuotas bancarias y gastos corrientes.

En paralelo, el deterioro del mercado laboral profundizó el problema. El desempleo golpeó con mayor fuerza en provincias donde también crecieron los índices de mora, particularmente en distritos del sur y norte del país. La pérdida de empleo formal y la expansión de trabajos precarios comenzaron a reflejarse directamente en el sistema financiero.

Actualmente, la morosidad alcanza a unos 6,3 millones de argentinos, una cifra que muestra la magnitud del problema. Sin embargo, desde el Banco Central aseguran que algunos indicadores comenzaron a mostrar cierta mejora en los últimos meses y confían en una estabilización gradual de la situación.

El presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, reconoció la preocupación existente, aunque descartó cualquier tipo de asistencia estatal específica para quienes enfrentan dificultades de pago. La postura oficial se mantiene alineada con la lógica general del Gobierno: evitar intervenciones públicas directas sobre problemas individuales y sostener el orden macroeconómico como prioridad absoluta.

Mientras tanto, el crecimiento de la mora se convirtió en otro síntoma del complejo equilibrio que atraviesa la economía argentina. La desaceleración inflacionaria convive con un deterioro persistente en los ingresos, el consumo y el nivel de endeudamiento de los hogares. Y aunque las variables macro muestran cierta estabilidad, la tensión financiera sobre millones de familias empieza a reflejar con crudeza los costos sociales del ajuste.