Ziliotto volvió a enfrentar a Milei y denunció un “equilibrio fiscal ficticio” por el abandono de las provincias

Sergio Ziliotto acusó al Gobierno nacional de sostener un “equilibrio fiscal ficticio”

La Pampa reclama la transferencia de 600 kilómetros de rutas nacionales

El gobernador aseguró que Nación mantiene una deuda millonaria con la provincia

La modificación del régimen de Zona Fría provocó nuevas críticas al oficialismo

Más de 136 mil familias pampeanas podrían sufrir fuertes aumentos en tarifas de gas

El conflicto entre Nación y las provincias vuelve a tensar el debate sobre el federalismo

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, profundizó sus críticas contra el gobierno de Javier Milei y volvió a cuestionar con dureza el ajuste impulsado por la Casa Rosada, especialmente por el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras públicas y la quita de subsidios energéticos. En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Nación y varias provincias, el mandatario pampeano acusó al Ejecutivo nacional de incumplir obligaciones constitucionales y de sostener un “equilibrio fiscal ficticio” a costa de recortar recursos destinados al interior del país.

Las declaraciones del gobernador se produjeron en medio de un clima creciente de tensión entre distintas administraciones provinciales y el Gobierno nacional por la distribución de fondos y el abandono de compromisos financieros asumidos por Nación. En el caso de La Pampa, el reclamo se concentra particularmente en el estado de las rutas nacionales y en la falta de transferencias para sostener infraestructura y servicios.

Ziliotto aseguró que desde hace un año y medio su gestión solicita la transferencia de unos 600 kilómetros de rutas nacionales para que puedan ser administradas por la provincia, aunque denunció que la Casa Rosada se niega a avanzar con ese esquema. Según explicó, la Constitución contempla la posibilidad de trasladar responsabilidades a las provincias, pero remarcó que esa delegación debe realizarse junto con los recursos económicos correspondientes.

El gobernador sostuvo además que el Ejecutivo nacional mantiene una deuda cercana a los 400 mil millones de pesos con La Pampa y destacó que, a diferencia de otras jurisdicciones, la provincia mantiene equilibrio fiscal sin registrar deudas propias. En ese sentido, defendió el manejo de las cuentas provinciales y remarcó que continúan ejecutando obra pública pese al escenario económico adverso.

Las críticas también estuvieron dirigidas contra la reciente modificación del régimen de Zona Fría, aprobada en Diputados con fuerte impulso del oficialismo. La iniciativa redefine subsidios vinculados al consumo de gas en regiones de bajas temperaturas y generó un inmediato rechazo en distintas provincias patagónicas.

Para Ziliotto, la medida constituye “un ajuste más que paga la gente” y afectará directamente a miles de hogares pampeanos que verán incrementados sus costos fijos en servicios esenciales. Según precisó, alrededor de 136 mil familias de la provincia sufrirán aumentos de entre el 40 y el 60 por ciento en las tarifas de gas como consecuencia de los cambios impulsados desde Nación.

El mandatario justificó además su postura confrontativa señalando que tiene la obligación política de defender los intereses de los habitantes de su provincia frente a medidas que considera perjudiciales. En el entorno del gobernador sostienen que la reducción de subsidios y la paralización de obras públicas representan un fuerte impacto para economías regionales que ya enfrentan caída del consumo, retracción de la actividad y menor circulación de recursos nacionales.

La relación entre Ziliotto y Javier Milei nunca logró encauzarse desde el inicio de la actual gestión. El gobernador pampeano fue uno de los primeros mandatarios provinciales en rechazar públicamente el denominado Pacto de Mayo, al cuestionar lo que consideró una imposición política por parte del Presidente. Desde entonces, las diferencias entre ambas administraciones se profundizaron alrededor del federalismo, la distribución de recursos y el rol del Estado nacional.

En varias provincias comienza a crecer la preocupación por el impacto financiero del ajuste fiscal aplicado por la Casa Rosada. Los reclamos incluyen desde fondos previsionales hasta transferencias vinculadas a infraestructura y mantenimiento de rutas nacionales. Gobernadores de distintos signos políticos sostienen que Nación se retiró de funciones históricas sin establecer mecanismos compensatorios para las jurisdicciones.

El Gobierno nacional, por su parte, mantiene firme su postura de priorizar el equilibrio fiscal y argumenta que gran parte de los recortes son necesarios para ordenar las cuentas públicas después de años de déficit estructural. Bajo la consigna de que “no hay plata”, el oficialismo insiste en que las provincias también deben ajustar sus gastos y redefinir prioridades.

Sin embargo, el conflicto abre un debate más amplio sobre los límites del ajuste y el funcionamiento del federalismo argentino. Mientras Nación exhibe la reducción del déficit como uno de sus principales logros económicos, los gobernadores advierten que el costo de esa estrategia está siendo absorbido por las provincias y, en última instancia, por los ciudadanos a través de menos obras, mayores tarifas y deterioro de servicios básicos.