Economía sale a buscar renovar $11 billones y apuesta a extender los plazos de la deuda

El Tesoro buscará refinanciar vencimientos por $11 billones en la próxima licitación

El Gobierno apuesta a extender los plazos de la deuda pública

Los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028 volverán a formar parte de la oferta

El mercado seguirá de cerca la demanda de deuda argentina en dólares

La elevada liquidez bancaria favorece las chances de renovación superior al 100%

Economía busca sostener el financiamiento sin recurrir a emisión monetaria

El Ministerio de Economía oficializó el menú de instrumentos financieros que ofrecerá en la próxima licitación de deuda en pesos, una operación clave para refinanciar vencimientos por aproximadamente $11 billones y sostener la estrategia financiera del Gobierno basada en extender plazos y mantener elevados niveles de renovación.

La convocatoria, prevista para el miércoles de la semana próxima, llega en un contexto donde el equipo económico busca consolidar la estabilidad financiera y demostrar que todavía conserva capacidad para absorber pesos del mercado sin generar tensiones cambiarias ni presiones adicionales sobre las tasas de interés.

En esta oportunidad, el Tesoro volverá a incluir en la oferta los bonos soberanos en dólares Bonar 2027 y Bonar 2028, dos instrumentos que se transformaron en referencias importantes para medir el apetito del mercado por deuda argentina nominada en moneda dura. Particularmente, el AO27 podría completar su cupo total de emisión en esta licitación, ya que restan disponibles unos 305 millones de dólares.

El interés del mercado sobre estos títulos será observado de cerca por analistas y operadores financieros, especialmente en un escenario donde el riesgo país se mantiene en torno a los 514 puntos básicos. El nivel refleja que, pese a la mejora de algunas variables macroeconómicas y a la desaceleración inflacionaria, los inversores todavía mantienen cautela respecto de la capacidad argentina para consolidar estabilidad de largo plazo.

Además de los bonos hard dollar, el menú diseñado por Economía incluye una amplia variedad de instrumentos en pesos. Habrá Letras Capitalizables (LECAP), bonos ajustados por inflación CER, títulos dólar linked y otros papeles orientados a captar distintos perfiles de inversores.

Entre las novedades aparece una nueva LECAP con vencimiento en septiembre de 2026 y también nuevos instrumentos atados a la evolución del dólar oficial con vencimientos en julio de 2026 y marzo de 2027. El objetivo oficial es continuar ampliando la curva de financiamiento y reducir progresivamente las necesidades de refinanciación de corto plazo.

Dentro del mercado financiero existe expectativa respecto del resultado de la licitación debido al elevado nivel de liquidez que actualmente mantiene el sistema bancario. Informes privados destacan que las tasas overnight permanecen alrededor del 20% y que los bancos continúan operando con abundante disponibilidad de pesos, un factor que facilita la demanda de títulos públicos.

A eso se suma otro elemento favorable para el Gobierno: buena parte de los vencimientos están en manos de organismos públicos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad posee cerca de 900 mil millones de pesos correspondientes a esta licitación, mientras que el propio Tesoro mantiene depósitos por unos 5,5 billones de pesos antes de contabilizar nuevas transferencias del Banco Central.

Ese escenario lleva a distintos analistas a considerar que el Gobierno no debería enfrentar dificultades para alcanzar una tasa de renovación superior al 100%, una meta que se volvió central para sostener el esquema financiero oficial sin recurrir a emisión monetaria.

Sin embargo, el mercado también detectó algunas señales llamativas en la nueva oferta. En esta licitación el Tesoro decidió no incluir instrumentos duales TAMAR/CER, bonos que habían despertado fuerte interés en las últimas colocaciones por ofrecer cobertura tanto frente a inflación como frente a tasas variables.

La ausencia de esos títulos fue interpretada por algunos operadores como una señal de mayor confianza oficial respecto de la estabilidad financiera y de la desaceleración inflacionaria. Otros, en cambio, consideran que el Gobierno busca simplificar la estructura de deuda y reducir compromisos atados a variables sensibles en los próximos años.

En paralelo, las consultoras financieras remarcan que las LECAP continúan ofreciendo rendimientos atractivos para inversores institucionales y fondos comunes que necesitan administrar liquidez de corto plazo. Con tasas reales positivas y una inflación en descenso, el Tesoro sigue encontrando margen para captar pesos sin deteriorar el interés del mercado.

La licitación de la próxima semana será además una prueba relevante para medir la confianza de los inversores en el programa económico del Gobierno luego de varios meses de ajuste fiscal, reducción de emisión y estabilización cambiaria. El equipo económico apuesta a que el orden macroeconómico permita sostener el financiamiento en moneda local sin sobresaltos.

Mientras tanto, el desafío oficial sigue siendo delicado: renovar vencimientos crecientes, extender plazos y mantener el equilibrio financiero sin perder estabilidad en un contexto donde la economía todavía enfrenta niveles elevados de fragilidad y dependencia de la confianza del mercado.