Tailhade apuntó contra Adorni y minimizó el valor de las declaraciones juradas en la investigación patrimonial

Rodolfo Tailhade volvió a cuestionar al jefe de Gabinete Manuel Adorni

El diputado relativizó la importancia de las declaraciones juradas patrimoniales

La investigación judicial está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita

La UIF fue requerida para informar sobre posibles operaciones sospechosas

Tailhade aseguró que el contenido del informe financiero podría ser “explosivo”

Desde el oficialismo rechazan las acusaciones y hablan de motivaciones políticas

El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, volvió a cargar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario nacional y relativizó la importancia que podría tener la presentación de futuras declaraciones juradas patrimoniales.

En medio de la expectativa política y mediática sobre la evolución de la causa judicial, el legislador sostuvo que ese tipo de documentación tiene un alcance limitado dentro de una investigación de carácter patrimonial y aseguró que, por sí sola, no permite determinar el verdadero origen de los bienes o movimientos financieros de un funcionario.

“La declaración jurada no va a aclarar absolutamente nada”, afirmó Tailhade durante una entrevista radial. Según explicó, esos instrumentos constituyen apenas una formalidad administrativa y, en muchos casos, no reflejan con precisión la composición real del patrimonio de quienes están bajo investigación.

El diputado fue aún más allá al sostener que las declaraciones juradas suelen ser utilizadas únicamente como una referencia inicial para orientar pesquisas judiciales, pero carecen de valor concluyente. “Sirven como guía, no como prueba”, resumió.

En ese contexto, cuestionó la expectativa pública generada alrededor de una eventual actualización patrimonial de Adorni y consideró que existe una sobrevaloración política y mediática de esos documentos. Para Tailhade, la discusión sobre las declaraciones juradas termina funcionando más como un elemento de impacto público que como una herramienta efectiva para esclarecer posibles irregularidades económicas.

Durante sus declaraciones, el legislador también hizo referencia a supuestas rectificaciones patrimoniales vinculadas al entorno familiar del jefe de Gabinete, particularmente relacionadas con Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional. Aunque no aportó documentación pública adicional sobre esos movimientos, deslizó que podrían producirse nuevas modificaciones patrimoniales a medida que avance la investigación.

En paralelo, Tailhade defendió el esquema actual de resguardo de información vinculada a familiares directos y cónyuges de funcionarios públicos. Según argumentó, esas personas no ejercen cargos estatales y, por lo tanto, sus datos patrimoniales no deberían exponerse públicamente de manera automática. No obstante, remarcó que la Justicia cuenta con facultades suficientes para acceder a esa información cuando lo considere pertinente dentro de una investigación formal.

Más allá de las declaraciones juradas, el diputado puso el foco sobre una medida impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien interviene en la causa. De acuerdo con Tailhade, el representante del Ministerio Público solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existen antecedentes vinculados a movimientos económicos sospechosos relacionados con el jefe de Gabinete.

El legislador explicó que la UIF suele recibir reportes de operaciones sospechosas —conocidos como ROS— emitidos por bancos, escribanos, entidades financieras y otros sujetos obligados cuando detectan maniobras o transferencias que consideran fuera de los parámetros habituales.

Según detalló Tailhade, el requerimiento realizado por Pollicita buscaría establecer si existen registros de ese tipo asociados al entorno económico de Adorni. Aunque aclaró que el contenido de ese informe no trascendió oficialmente, aseguró haber recibido versiones sobre un eventual contenido “explosivo” en relación con la información relevada.

Las declaraciones del diputado opositor se producen en un momento de creciente tensión política alrededor de distintas investigaciones judiciales vinculadas a funcionarios nacionales. Desde sectores del oficialismo, en tanto, rechazan las acusaciones y sostienen que se trata de maniobras impulsadas con intencionalidad política para desgastar al Gobierno.

Hasta el momento, Manuel Adorni evitó pronunciarse públicamente en profundidad sobre las expresiones de Tailhade y sobre el avance de la causa judicial. En la Casa Rosada consideran que las denuncias forman parte de la confrontación política habitual entre oficialismo y oposición y relativizan el impacto institucional de las acusaciones.

Sin embargo, el tema ya comenzó a instalarse dentro del debate político y podría adquirir mayor relevancia dependiendo del contenido de futuras medidas judiciales o de la eventual aparición de nueva documentación vinculada al expediente.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando bajo reserva y suma un nuevo capítulo en medio de un clima político marcado por la polarización, las denuncias cruzadas y el creciente enfrentamiento entre el Gobierno y sectores de la oposición parlamentaria.