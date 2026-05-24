El Gobierno eliminará gradualmente retenciones a las exportaciones de autos y busca mejorar la competitividad del sector

El Gobierno eliminará gradualmente las retenciones a las exportaciones automotrices

La alícuota actual del 4,5% desaparecerá completamente en junio de 2027

Las terminales consideran que la medida mejora la competitividad internacional

El sector reclama además una baja de impuestos provinciales y municipales

Argentina mantiene mayores cargas sobre exportaciones que otros países productores

La industria automotriz genera USD 9.000 millones anuales en exportaciones

El Gobierno nacional anunció una reducción progresiva de los derechos de exportación para la industria automotriz, una medida largamente reclamada por las terminales radicadas en el país y que apunta a mejorar la competitividad del sector frente a otros mercados productores de vehículos.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y posteriormente ratificado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Según precisaron, la actual alícuota del 4,5% aplicada sobre las exportaciones automotrices comenzará a reducirse desde julio próximo hasta desaparecer completamente en junio de 2027.

Aunque la decisión no elimina la totalidad de la carga tributaria que pesa sobre las exportaciones —que actualmente ronda el 12% considerando otros impuestos provinciales y municipales—, en el sector automotor consideran que se trata de un paso importante para recuperar competitividad internacional.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca fortalecer a sectores con fuerte perfil exportador y alto potencial de generación de divisas. En ese marco, Lavigne explicó que la reducción de retenciones impactará especialmente sobre vehículos destinados a competir en mercados externos frente a productores de países como China, México o Estados Unidos, donde las exportaciones no enfrentan ese tipo de gravámenes.

La industria automotriz venía reclamando desde hace años una rebaja de esta carga impositiva. Las terminales argumentan que Argentina compite en clara desventaja frente a otros países productores que no aplican impuestos a las exportaciones e incluso, en algunos casos, otorgan subsidios a sus fabricantes.

Actualmente, el 70% de la producción de la mayoría de las terminales instaladas en el país está destinada a mercados externos, principalmente Brasil y otros destinos regionales. Por esa razón, la competitividad exportadora se transformó en un factor decisivo para atraer inversiones y asegurar nuevos proyectos industriales.

La carga actual incluye, además de las retenciones, distintos tributos provinciales y municipales que se acumulan a lo largo del proceso productivo. Entre ellos aparecen impuestos como Ingresos Brutos y tasas locales que, según las automotrices, incrementan considerablemente el costo final de exportación.

Con la reducción anunciada, la presión tributaria total sobre las exportaciones automotrices bajaría de un promedio del 12% al 10%, aunque el sector insiste en que todavía seguirá existiendo una brecha importante respecto de otros competidores globales.

La comparación internacional es uno de los principales argumentos de las terminales. Mientras países como México, Tailandia y Sudáfrica no aplican impuestos sobre exportaciones automotrices, Brasil mantiene niveles inferiores al 5% y China incluso otorga incentivos directos a sus fabricantes.

La diferencia de costos genera situaciones que el sector considera paradójicas. Actualmente, por ejemplo, resulta más económico para algunos mercados importar determinadas pick-ups producidas en Asia que adquirir unidades fabricadas en Argentina.

En paralelo, las automotrices también advierten sobre la elevada carga impositiva interna que afecta a los vehículos comercializados en el mercado doméstico. Según estimaciones privadas, los impuestos representan alrededor del 54% del valor final de un automóvil 0 kilómetro en el país.

El anuncio oficial fue recibido positivamente por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que destacó el establecimiento de un cronograma “claro y previsible” hasta 2027. Desde la entidad remarcaron que la estabilidad en las reglas de juego resulta fundamental para definir inversiones de largo plazo y planificar nuevos proyectos industriales.

El titular de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que la reducción de la carga fiscal sobre exportaciones constituye un estímulo directo para mejorar la competitividad en un contexto internacional complejo y altamente competitivo.

Al mismo tiempo, desde la industria reclamaron que provincias y municipios acompañen el alivio tributario nacional con una reducción de impuestos locales considerados distorsivos. Según explicaron, esas cargas pueden representar hasta un 10% adicional sobre el valor exportado de los vehículos producidos en Argentina.

La industria automotriz ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura productiva nacional. Representa cerca del 8,4% del Producto Bruto Industrial, concentra casi la mitad de las exportaciones de manufacturas de origen industrial y genera alrededor de USD 9.000 millones anuales en ventas externas.

Además, Argentina se consolidó como uno de los principales productores mundiales de pick-ups livianas y el sector explica cerca del 10% del empleo asalariado industrial.

Con esta medida, el Gobierno busca enviar una señal favorable hacia uno de los complejos industriales más relevantes del país y reforzar su estrategia de apertura exportadora. Sin embargo, el desafío seguirá siendo mejorar integralmente la competitividad en un escenario global donde la presión tributaria, los costos logísticos y la carga regulatoria continúan condicionando el desarrollo de la industria nacional.