Falcone cargó contra Adorni, rechazó una interpelación y pidió que el Gobierno “se ponga a gobernar”

Eduardo Falcone cuestionó con dureza el desempeño de Manuel Adorni

El diputado rechazó impulsar una interpelación o voto de censura en el Congreso

“Lo tiene que echar el Gobierno o tiene que renunciar”, afirmó sobre el jefe de Gabinete

Falcone definió a Adorni como “un inoperante” y criticó su falta de gestión

También reclamó que el Ejecutivo priorice medidas para reactivar la economía

El legislador advirtió que una remoción parlamentaria favorecería políticamente al oficialismo

El diputado nacional Eduardo Falcone, integrante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), lanzó fuertes críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque al mismo tiempo rechazó acompañar los intentos de la oposición para impulsar una interpelación o un eventual voto de censura en el Congreso. En medio de una nueva jornada de tensión parlamentaria, el legislador cuestionó con dureza el desempeño del funcionario y sostuvo que el problema político debe ser resuelto por el propio Gobierno.

Las declaraciones de Falcone se produjeron luego de la sesión en la Cámara de Diputados donde el oficialismo consiguió reunir quórum para avanzar con proyectos propios, mientras que la oposición no logró habilitar el debate que buscaba emplazar comisiones para tratar una eventual citación de Adorni en el marco de la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque tomó distancia de la estrategia impulsada por sectores opositores, Falcone dejó en claro su malestar con la actuación del jefe de Gabinete. “Nosotros no estamos de acuerdo ni con la interpelación ni con el voto de censura porque creemos que lo tiene que echar el Gobierno o tiene que renunciar él”, sostuvo.

El diputado insistió en que la discusión alrededor de Adorni no debe quedar limitada exclusivamente al plano judicial y consideró que existe una responsabilidad política que el oficialismo no puede esquivar. “Que se defienda solo en la Justicia, pero el problema del Gobierno lo tiene que resolver el Gobierno”, afirmó.

Sin embargo, el tramo más duro de sus declaraciones estuvo dirigido directamente al desempeño del funcionario dentro de la gestión nacional. Falcone cuestionó la capacidad política y técnica de Adorni y lo definió como un dirigente sin preparación suficiente para ocupar el cargo que actualmente desempeña.

“Yo creo que es un inoperante y ahora no está ejerciendo el cargo. Lo llevan de acá para allá a sacar fotos y no puede hacer un discurso”, lanzó el legislador, profundizando el tono crítico hacia el jefe de Gabinete.

Incluso relató una experiencia reciente durante una exposición parlamentaria en el Congreso, donde —según contó— el funcionario no pudo responder preguntas vinculadas a cuestiones de gestión pública. “Hace diez días le hice dos preguntas y no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando”, aseguró.

Pese a sus cuestionamientos, Falcone explicó que no considera conveniente que el Congreso avance con una remoción institucional del jefe de Gabinete. Según su visión, una medida de ese tipo podría terminar beneficiando políticamente al oficialismo y reforzando el discurso de confrontación que impulsa la Casa Rosada.

“Si el Congreso hipotéticamente lo removiera, el Gobierno se va a victimizar”, sostuvo. Y agregó que desde el oficialismo ya suelen calificar como “golpistas” a quienes impulsan leyes o medidas que contradicen la posición del Ejecutivo, por lo que un intento de desplazar a Adorni podría profundizar aún más la tensión política.

Las declaraciones del diputado también incluyeron críticas hacia las prioridades legislativas del Gobierno. Aunque acompañó la denominada Ley Hojarasca —uno de los proyectos impulsados por el oficialismo para derogar normas consideradas obsoletas— relativizó el alcance real de la iniciativa y cuestionó el nivel de expectativa política generado alrededor de su tratamiento.

Falcone sostuvo que el Ejecutivo debería concentrar mayores esfuerzos en medidas vinculadas a la economía real y a la recuperación de la actividad productiva. “Ya que pusieron a todo un gabinete a trabajar en normas a derogar, que lo pongan a reactivar la economía, aprobar proyectos del RIGI o impulsar infraestructura vial”, reclamó.

En ese sentido, volvió a insistir en que el Gobierno carece de una agenda concreta vinculada al desarrollo económico y la gestión cotidiana. Según afirmó, durante recientes intercambios parlamentarios consultó sobre planes específicos vinculados a infraestructura y producción, pero no obtuvo respuestas satisfactorias.

“Lo concreto es que el Gobierno se ponga a gobernar en cosas reales”, concluyó el legislador, dejando expuesta una mirada crítica que, aunque distante de la oposición más dura, también refleja crecientes cuestionamientos hacia algunos funcionarios clave de la administración libertaria.

Las declaraciones de Falcone vuelven a poner en evidencia el delicado equilibrio político que atraviesa el oficialismo en el Congreso, donde algunos sectores dialoguistas comienzan a marcar diferencias cada vez más visibles con el funcionamiento interno del Gobierno y el desempeño de determinados dirigentes.