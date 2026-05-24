Veinte constructoras compiten por la nueva ola de privatización de rutas nacionales con peajes

Veinte empresas se presentaron para competir por ocho corredores viales nacionales

La nueva privatización abarca casi 4.000 kilómetros de rutas en once provincias

El esquema contempla nuevas estaciones de peaje en la mayoría de los tramos

Las constructoras deberán competir ofreciendo las tarifas más bajas posibles

El Gobierno busca trasladar al sector privado el mantenimiento y explotación vial

La Red Federal de Concesiones es uno de los principales proyectos de infraestructura oficial

El Gobierno avanza con la cuarta y última etapa del proceso de privatización de rutas nacionales bajo el esquema de concesiones con peaje, una licitación que despertó el interés de 20 empresas constructoras que buscan quedarse con alguno de los ocho corredores viales que abarcan casi 4.000 kilómetros en distintas regiones del país.

La iniciativa forma parte de la denominada Red Federal de Concesiones (RFC), uno de los proyectos centrales impulsados por la administración nacional para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y ejecución de obras sobre rutas nacionales estratégicas. En total, los tramos incluidos atraviesan once provincias y comprenden segmentos de diez rutas nacionales.

Entre las compañías que se presentaron aparecen firmas históricas del sector de la construcción, empresas medianas del interior y grupos empresarios con experiencia previa en obras viales y concesiones. La nómina incluye a Panedile, Cartellone, Chediack, JCR, Paolini, CPC —vinculada al empresario Cristóbal López—, Lemiro Pietroboni, Rovial, Luciano Construcciones y otras firmas con presencia en distintas provincias.

La licitación se desarrolla bajo el sistema de doble sobre, el mismo mecanismo utilizado en las rondas anteriores. En una primera instancia, las empresas deben acreditar antecedentes técnicos y solvencia financiera, además de cumplir requisitos específicos vinculados a experiencia en obras viales y capacidad económica.

Entre las condiciones exigidas figuran al menos diez años de experiencia en infraestructura vial, un promedio anual de certificación de obras superior a los $15.000 millones y garantías de mantenimiento por más de $2.250 millones.

Una vez superada esa etapa, las constructoras habilitadas podrán presentar sus ofertas económicas vinculadas a las tarifas de peaje que pretenden aplicar en cada corredor. El esquema prevé que las empresas ganadoras serán aquellas que ofrezcan las tarifas más bajas dentro de los topes establecidos en los pliegos oficiales.

El Gobierno dispuso además que cada empresa podrá competir por todos los corredores, aunque sólo podrá adjudicarse un máximo de dos tramos para evitar una excesiva concentración del negocio.

La nueva ronda de concesiones contempla corredores ubicados en el centro, litoral, norte y oeste del país, con fuerte impacto sobre rutas utilizadas por el transporte de cargas, la actividad agrícola y el turismo.

Uno de los corredores más relevantes es el denominado Tramo Centro, que incluye sectores de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. Allí se prevé incorporar nuevas estaciones de peaje y ampliar el sistema actual. El valor tope fijado para automóviles será de $3.200 por cabina.

Otro de los segmentos de mayor extensión es el Tramo Noroeste, que atraviesa rutas de Tucumán, Salta y Jujuy. En esa zona se sumarán nuevas estaciones de cobro y el peaje máximo permitido ascenderá a $4.800 para vehículos particulares.

La privatización también alcanzará rutas estratégicas de Corrientes, Chaco y Misiones, donde actualmente existen pocos peajes o directamente no hay estaciones de cobro. Con el nuevo esquema, en varios corredores aparecerán nuevas cabinas administradas por las futuras concesionarias privadas.

El caso del Tramo Chaco-Santa Fe es uno de los más representativos. Actualmente no posee peajes, pero el nuevo esquema contempla la instalación de cinco estaciones de cobro a lo largo de la Ruta Nacional 11.

En Mendoza, el denominado Tramo Cuyo incluirá sectores de la Ruta Nacional 7 hasta el límite con Chile, uno de los corredores más importantes para el comercio exterior y la conexión bioceánica.

El proceso forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público en mantenimiento vial y trasladar al sector privado tanto las obras como la explotación de las rutas mediante el cobro de peajes.

Las primeras etapas de privatización ya comenzaron a implementarse durante este año. Entre los corredores adjudicados aparecen la autovía del Mercosur sobre las rutas 12 y 14, el puente Rosario-Victoria y distintos tramos bonaerenses y pampeanos.

En paralelo, otra ronda licitatoria todavía continúa en evaluación y abarca corredores portuarios y mediterráneos donde también se presentaron numerosas constructoras.

El avance del nuevo sistema genera expectativas en el sector privado, aunque también despierta cuestionamientos por el futuro costo de los peajes y el impacto económico que podría tener sobre el transporte y la logística regional.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a consolidar un modelo de concesiones donde las empresas privadas asuman el financiamiento y mantenimiento de las rutas, en medio del fuerte ajuste fiscal y la paralización de buena parte de la obra pública tradicional.