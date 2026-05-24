Guillermo Moreno cuestionó a Aníbal Fernández por elogiar a Milei y habló de una “crisis de reflexión” en el peronismo

Guillermo Moreno cuestionó duramente a Aníbal Fernández por elogiar a Milei

El dirigente habló de una “falta de reflexión” dentro del peronismo

Las declaraciones de Fernández generaron malestar en sectores opositores

Moreno consideró que parte de la dirigencia está “confundida”

La polémica volvió a exponer las tensiones internas dentro del justicialismo

El peronismo continúa atravesando un proceso de reorganización tras la derrota electoral

El dirigente peronista Guillermo Moreno volvió a lanzar fuertes críticas hacia sectores de la dirigencia opositora y esta vez apuntó directamente contra Aníbal Fernández, luego de que el ex jefe de Gabinete sorprendiera al destacar aspectos positivos de la gestión de Javier Milei. Para Moreno, las declaraciones del histórico dirigente kirchnerista exponen el desconcierto interno que atraviesa el peronismo tras la derrota electoral y reflejan una profunda crisis política e ideológica dentro del espacio.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva en la que Moreno reaccionó con visible malestar ante las expresiones de Fernández sobre el actual Gobierno nacional. “¿Vieron lo que dijo Aníbal? Le preguntaron qué rescatás del gobierno de Milei y dijo todo. Qué problema que tenemos…”, lanzó el ex secretario de Comercio, visiblemente sorprendido por el tono de los elogios.

Moreno cuestionó especialmente que Fernández haya valorado distintos aspectos de la administración libertaria en medio de un escenario económico complejo, marcado por la caída del consumo, el deterioro de ingresos y las dificultades sociales que atraviesan amplios sectores de la población.

“Todo dijo. TODO rescato”, remarcó el dirigente peronista, profundizando sus críticas hacia quien durante años fue uno de los principales referentes políticos del kirchnerismo y un férreo opositor de Javier Milei durante la campaña presidencial.

Según Moreno, el problema no se limita únicamente a una declaración aislada, sino que refleja una falta de orientación política dentro del peronismo luego de la derrota electoral. En ese sentido, consideró que parte de la dirigencia perdió capacidad de análisis y se encuentra desorientada frente al nuevo escenario político nacional.

“Estamos confundidos. Hay un problema en la dirigencia de falta de reflexión”, sostuvo, al tiempo que intentó aclarar que mantiene una buena relación personal con Fernández pese a las diferencias políticas.

La polémica se originó luego de una entrevista en la que Aníbal Fernández fue consultado sobre qué aspectos positivos encontraba en la gestión de Milei. La respuesta del ex funcionario generó repercusiones inmediatas tanto dentro del peronismo como en otros sectores políticos debido al tono moderado e incluso elogioso con el que se refirió al Gobierno libertario.

Fernández justificó parte de sus apreciaciones haciendo referencia al esfuerzo realizado por la sociedad argentina y a ciertas decisiones del Ejecutivo que, según planteó, todavía deben evaluarse con mayor profundidad.

Las declaraciones provocaron incomodidad en sectores del peronismo que mantienen una postura de confrontación directa con Milei y que consideran que el Gobierno viene profundizando el ajuste económico y el deterioro social.

En ese contexto, Moreno aprovechó la situación para volver a instalar un debate que atraviesa al peronismo desde hace meses: la falta de liderazgo claro y la ausencia de una estrategia política común frente al oficialismo.

Tras la derrota presidencial, el justicialismo continúa inmerso en un proceso de reacomodamiento interno donde conviven distintos sectores con miradas divergentes sobre cómo reconstruir el espacio opositor. Mientras algunos dirigentes impulsan posiciones más moderadas o dialoguistas, otros reclaman una oposición más confrontativa frente a las políticas del Gobierno nacional.

Las palabras de Moreno también exponen las tensiones crecientes entre referentes históricos del peronismo y sectores que intentan redefinir el perfil del espacio en esta nueva etapa política.

El ex secretario de Comercio viene manteniendo una postura particularmente crítica hacia la conducción del peronismo y hacia varios dirigentes que, según su mirada, no lograron interpretar el mensaje electoral que dejó el triunfo de Milei.

En paralelo, las declaraciones de Aníbal Fernández volvieron a generar un fuerte debate en redes sociales, donde dirigentes, militantes y usuarios cuestionaron el tono de sus comentarios y recordaron las duras críticas que el ex funcionario había dirigido contra Milei durante la campaña y los primeros meses de gestión.

La situación refleja además las dificultades que atraviesa el peronismo para reconstruir un discurso homogéneo frente a un oficialismo que, pese al desgaste económico y las tensiones políticas, todavía conserva capacidad de iniciativa dentro de la agenda pública.

Mientras tanto, figuras como Moreno buscan posicionarse como voces críticas dentro del propio universo peronista, reclamando una redefinición ideológica y un mayor nivel de autocrítica dentro de la dirigencia opositora.