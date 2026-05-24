Crecen las dudas sobre la baja de la pobreza y alertan por un nuevo deterioro social

Consultoras privadas cuestionan la magnitud de la baja de la pobreza durante 2025

Un informe sostiene que el índice real habría alcanzado el 35% a fines del año pasado

La controversia gira en torno a la captación de ingresos de trabajadores informales

Los salarios acumulan varios meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo

Las canastas básicas continúan subiendo y afectan el ingreso disponible de los hogares

Especialistas advierten que la mejora social podría haberse frenado en 2026

El debate sobre la evolución de la pobreza en la Argentina volvió a intensificarse luego de que distintos análisis privados pusieran en duda la magnitud de la mejora social informada oficialmente durante 2025. Aunque los indicadores mostraron una caída respecto de los niveles críticos registrados tras la devaluación de fines de 2023, nuevas estimaciones advierten que la reducción comenzó a frenarse y que el deterioro de salarios e ingresos podría volver a empujar los índices hacia arriba.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al cuarto trimestre de 2025 ya habían encendido algunas señales de alerta. Según esos registros, la pobreza se ubicó en torno al 30% entre octubre y diciembre, por encima del promedio del trimestre previo, cuando había rondado el 27%.

El dato implicó un quiebre en la tendencia descendente que el Gobierno venía exhibiendo como uno de los principales logros económicos y sociales de la gestión. Sin embargo, la discusión se profundizó aún más tras conocerse un informe privado que sostiene que el porcentaje real podría haber sido considerablemente más alto.

De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, si se ajustaran ciertos ingresos relevados por la EPH tomando como referencia otras estadísticas oficiales, la pobreza del cuarto trimestre de 2025 habría ascendido al 35%, es decir, cinco puntos por encima de la cifra que surge de los microdatos publicados por el INDEC.

El eje central de la controversia pasa por la mejora en la captación de ingresos laborales dentro de la encuesta oficial, particularmente en el caso de trabajadores informales. Según el análisis privado, esos ingresos mostraron durante 2025 una evolución muy superior a la reflejada por otros indicadores salariales y previsionales.

La consultora señaló que los salarios informales crecieron a un ritmo particularmente elevado durante parte del año pasado, algo que ayudó a reducir artificialmente la incidencia de la pobreza en las mediciones oficiales.

A partir de esa diferencia, LCG realizó una corrección estadística utilizando como referencia las brechas históricas observadas entre los ingresos captados por la EPH y los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). El resultado fue una tasa de pobreza sensiblemente más alta que la oficial.

Según el informe, la reducción de la pobreza durante 2025 “no habría sido de una magnitud tan grande” y la tendencia incluso podría haberse frenado hacia finales del año.

El escenario económico de los primeros meses de 2026 tampoco ayuda a sostener una mejora social consistente. Los salarios registrados acumularon siete meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo y, según datos oficiales, los ingresos formales retrocedieron cerca de 4,7% real en los últimos meses.

Al mismo tiempo, las canastas básicas siguieron mostrando fuertes incrementos. La canasta alimentaria acumuló una suba superior al 11% en el primer trimestre, mientras que la canasta total —utilizada para medir la pobreza— aumentó casi 10% en el mismo período.

La situación también impacta sobre jubilados y sectores vulnerables. Distintos estudios señalan que la jubilación mínima con bono acumula una caída cercana al 18% en términos reales desde 2023, producto de la aceleración inflacionaria y el congelamiento de algunos refuerzos extraordinarios.

En paralelo, la Universidad Torcuato Di Tella advirtió en su último nowcast que durante el primer cuatrimestre de 2026 la pobreza volvió a mostrar una tendencia ascendente. Según esa estimación, el índice se ubicó cerca del 29,2%, aunque con una marcada aceleración en los primeros meses del año.

El deterioro del empleo, la desaceleración salarial y la pérdida de ingresos disponibles aparecen como algunos de los factores que podrían limitar la continuidad de la baja de la pobreza que el oficialismo venía mostrando desde mediados del año pasado.

La discusión técnica sobre la medición de ingresos y la captación estadística también reabre viejos debates sobre la confiabilidad de los indicadores sociales y sobre la necesidad de revisar metodologías utilizadas en distintos relevamientos oficiales.

Mientras el Gobierno sostiene que la pobreza continúa en descenso y destaca la desaceleración de la inflación como principal ancla de recuperación social, distintas consultoras privadas advierten que la mejora podría estar perdiendo fuerza en un contexto económico todavía frágil y con crecientes dificultades para amplios sectores de la población.