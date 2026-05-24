La Justicia anuló las elecciones de la UOM y desplazó a Abel Furlán de la conducción nacional

Los jueces consideraron que no existieron garantías de transparencia electoral

La nulidad comenzó con la impugnación de la seccional Zárate-Campana

Abel Furlán fue desplazado de la conducción nacional de la UOM

La Justicia ordenó la intervención del sindicato por 180 días

El abogado Alberto Biglieri quedó a cargo de la intervención judicial

La Cámara cuestionó la custodia de urnas y la falta de controles independientes

La crisis interna de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) escaló a un nivel sin precedentes luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera anular tanto las elecciones de la seccional Zárate-Campana como los comicios nacionales del gremio realizados en marzo pasado. La decisión judicial provocó el inmediato desplazamiento de Abel Furlán de la secretaría general nacional y derivó en la intervención del sindicato por un plazo inicial de 180 días.

El fallo, firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, consideró que el proceso electoral estuvo atravesado por irregularidades que afectaron la transparencia y la legitimidad de la votación. Según la resolución, no existieron garantías mínimas para asegurar una elección “confiable, segura y transparente”, especialmente en la seccional Zárate-Campana, donde se originó el conflicto.

La disputa comenzó tras una denuncia presentada por la Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso, que cuestionó el desarrollo de los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo. La oposición interna reclamó que la votación se concentrara en una sola jornada y pidió la realización de escrutinios provisorios al cierre de cada día. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó esos planteos y mantuvo el esquema de tres jornadas consecutivas.

Uno de los puntos más cuestionados por la Cámara fue precisamente la modalidad de custodia de las urnas. Durante las noches en las que el proceso electoral quedó interrumpido, las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral en la sede sindical, sin participación efectiva de fiscales opositores ni mecanismos de control independientes.

Los magistrados señalaron que esa situación destruyó cualquier presunción de objetividad en el recuento de votos. Además, remarcaron que el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88 exigen la realización de escrutinios diarios y públicos, algo que no ocurrió durante el proceso electoral cuestionado.

En otro tramo del fallo, los jueces calificaron de “inaceptable e irrazonable” la propuesta formulada por las autoridades sindicales para que los fiscales opositores permanecieran dentro de la sede gremial durante la noche con el objetivo de custodiar las urnas. Para el tribunal, ningún sistema democrático puede exigir semejante mecanismo para garantizar la transparencia de una elección.

La nulidad de la elección en Zárate-Campana terminó impactando directamente sobre el proceso nacional de renovación de autoridades. La Cámara entendió que el Colegio Electoral que consagró a Furlán como secretario general nacional había sido conformado a partir de resultados ahora considerados inválidos, por lo que ambos procesos resultaban inseparables desde el punto de vista jurídico.

De esta manera, la resolución anuló también la elección nacional realizada el 18 de marzo y dispuso el cese inmediato de todo el secretariado nacional de la organización sindical. Con esa decisión, la UOM quedó formalmente acéfala.

Para encauzar la situación institucional, la Cámara ordenó la intervención judicial del gremio tanto a nivel nacional como en la seccional Zárate-Campana. El interventor designado es el abogado Alberto Biglieri, quien tendrá a su cargo la administración del sindicato y la organización de nuevas elecciones dentro de un plazo de 180 días.

Entre sus funciones estará la de garantizar un proceso electoral ajustado a los principios de libertad y democracia sindical establecidos por la legislación argentina y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, deberá presentar informes trimestrales ante el tribunal sobre el avance de la intervención.

El conflicto judicial ya había tenido episodios previos de fuerte tensión. El 17 de marzo, la Cámara había dispuesto suspender la proclamación de autoridades en la seccional Zárate-Campana y también ordenó postergar el congreso nacional previsto para el día siguiente. Sin embargo, el sector encabezado por Furlán avanzó igualmente con la elección nacional.

En aquel congreso, Furlán obtuvo el respaldo mayoritario de las seccionales presentes y fue reelegido para un nuevo mandato al frente del sindicato. Desde su entorno argumentaron entonces que no habían sido notificados formalmente de la medida cautelar dictada por la Justicia.

Esa explicación no fue aceptada por la Cámara, que ahora consideró inválido todo el procedimiento y dejó sin efecto la continuidad de las autoridades electas. La decisión judicial abre un escenario de fuerte incertidumbre dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país y anticipa meses de reordenamiento interno en medio de una compleja situación sindical y económica.