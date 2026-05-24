Macri volvió al interior con críticas al Gobierno y señales de reconstrucción del PRO

Mauricio Macri reapareció en Mendoza con críticas al Gobierno nacional

El ex presidente alertó sobre las internas dentro de La Libertad Avanza

Macri pidió reconstruir el PRO con vistas a las elecciones de 2027

El líder del PRO habló de “peligros internos” para el oficialismo

Gabriela Michetti volvió a mostrarse en una actividad partidaria

Macri elogió al intendente mendocino Esteban Allasino como figura emergente

Mauricio Macri reapareció en Mendoza con un mensaje cargado de definiciones políticas, críticas veladas al gobierno de Javier Milei y una clara intención de reposicionar al PRO de cara al escenario electoral de 2027. En el encuentro “Próximo Paso Cuyo”, realizado en el Hotel Hilton, el ex presidente buscó recuperar centralidad política y enviar una señal de reorganización partidaria desde una provincia históricamente alineada con el espacio amarillo.

La actividad reunió a dirigentes nacionales, referentes provinciales y cuadros técnicos del PRO, en una puesta en escena que dejó entrever la intención de reconstruir volumen político propio tras meses de acompañamiento ambiguo a la administración libertaria. Entre los presentes sobresalió la reaparición pública de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, en lo que fue interpretado como un intento de mostrar cohesión interna y recuperar figuras emblemáticas del macrismo.

Durante su exposición, Macri evitó confrontar abiertamente con Milei, aunque introdujo varias advertencias sobre el rumbo político del oficialismo y especialmente sobre las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. El ex mandatario sostuvo que el proceso de cambio iniciado en 2023 “todavía está lejos de estar blindado” y alertó sobre los riesgos que pueden surgir no solo desde la oposición sino también desde el propio círculo de poder del Gobierno.

La frase más fuerte de su discurso llegó cuando apeló a una metáfora náutica para describir el momento político actual. Según planteó, el Gobierno atraviesa una navegación compleja en la que existen amenazas externas vinculadas al populismo, pero también conflictos internos que pueden debilitar la conducción. “En el cambio, los enemigos están afuera, pero también pueden estar adentro”, afirmó ante los asistentes.

Macri profundizó esa idea al señalar que el principal riesgo para cualquier administración aparece cuando quienes rodean al líder dejan de transmitirle los problemas reales. “Si alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre, el barco se hunde”, expresó, en una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a las disputas que atraviesan al oficialismo y al funcionamiento del entorno presidencial.

El ex jefe de Estado sorprendió además con un tono especialmente duro al describir algunos aspectos de la actual gestión nacional. “Es difícil desarmar tanta perversión, tanta oscuridad, que es lo que está cometiendo el gobierno hoy”, lanzó durante uno de los pasajes más comentados de la jornada. La declaración marcó un contraste con el acompañamiento que parte del PRO viene sosteniendo en el Congreso y dejó en evidencia el creciente malestar interno frente a ciertas dinámicas del poder libertario.

Más allá de las críticas, el eje central del encuentro estuvo puesto en el futuro del PRO y en la necesidad de reconstruir una estructura política competitiva para los próximos años. Macri exhortó a los dirigentes y militantes del partido a prepararse para una nueva etapa y pidió dejar atrás la improvisación. “Prepárense, porque el PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”, afirmó.

En esa línea, reclamó fortalecer los equipos técnicos, estudiar los problemas estructurales del país y promover nuevos liderazgos en distintas provincias. El mensaje buscó mostrar al PRO como una fuerza con capacidad de gestión y experiencia, diferenciándose tanto del kirchnerismo como de la impronta confrontativa de La Libertad Avanza.

La elección de Mendoza como escenario tampoco fue casual. Se trata de uno de los distritos donde el PRO mantiene vínculos políticos activos y donde todavía conserva dirigentes con peso territorial. Antes del acto principal, Macri mantuvo una reunión con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a quien elogió públicamente y presentó como una de las figuras emergentes del espacio.

“Este pibe es una joya”, expresó sobre el jefe comunal mendocino, destacando su energía y capacidad de gestión. El gesto fue leído como una señal hacia la renovación dirigencial que busca impulsar el ex presidente dentro del partido.

La jornada concluyó con un mensaje orientado a consolidar una posición de autonomía política frente al oficialismo nacional. Aunque ratificó el respaldo a las transformaciones económicas impulsadas por Milei, Macri dejó en claro que el PRO pretende conservar identidad propia y actuar con independencia. El “operativo 2027”, que hasta hace algunos meses aparecía apenas como una hipótesis lejana, comenzó así a tomar forma desde el interior del país.