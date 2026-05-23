Viotti ahora se abraza al discurso libertario para no quedar en contra de la gente

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, trabaja por estas horas en la presentación de un proyecto de ordenanza para mantener en diez la cantidad de concejales que integran el cuerpo legislativo local y evitar así el incremento automático de bancas habilitado por la nueva normativa provincial.

La iniciativa será enviada al Concejo Municipal y, según argumenta el Ejecutivo, apunta a sostener criterios de austeridad, eficiencia administrativa y racionalidad institucional.

Sin embargo, detrás del discurso oficial también aparece una lectura política evidente:

Viotti entendió que hoy quedar del lado del aumento de cargos políticos sería quedar directamente enfrentado con el humor social de la gente.

Y allí aparece la principal contradicción política del momento.

Porque el actual intendente intenta ahora mostrarse alineado con conceptos como reducción del gasto político, austeridad estatal y eficiencia administrativa, tomando claramente elementos del discurso libertario que domina buena parte del escenario nacional.

Pero al mismo tiempo, resulta imposible ignorar que Leonardo Viotti pertenece desde hace años a la propia estructura política tradicional que hoy gran parte de la sociedad cuestiona.

En definitiva, forma parte de aquello que el propio electorado libertario denomina “casta”.

Viotti vive desde hace años del Estado y construyó toda su carrera política dentro del aparato estatal, primero como concejal, luego como diputado provincial y actualmente como intendente.

Por eso el giro discursivo no deja de resultar llamativo.

Sobre todo porque hasta hace muy poco muchos dirigentes tradicionales miraban con desdén los planteos vinculados a la reducción de estructuras políticas, mientras hoy intentan apropiarse rápidamente de esas banderas ante el cambio del clima social.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal busca utilizar una herramienta contemplada dentro de la nueva Ley Orgánica de Municipios, que permite a determinadas ciudades sostener la cantidad actual de concejales mediante una ordenanza aprobada con mayoría agravada.

Según el oficialismo, mantener diez bancas resulta suficiente para garantizar el normal funcionamiento institucional del Concejo Municipal.

Además, desde el entorno de Viotti sostienen que ampliar el número de concejales implicaría mayores erogaciones para el Estado local en un contexto económico delicado.

El problema es que el discurso de austeridad aparece ahora impulsado por dirigentes que durante años crecieron precisamente dentro del sistema político tradicional.

Y eso inevitablemente genera ruido.

El intendente también intenta mostrar coherencia con algunas decisiones tomadas desde el inicio de su gestión, especialmente vinculadas a una reducción en la cantidad de funcionarios respecto de administraciones anteriores.

Desde el municipio remarcan que se conformó un gabinete más chico y orientado a resultados.

Sin embargo, más allá de los argumentos oficiales, la realidad política parece marcar otra cosa:

Viotti no quiere quedar a contramano de una sociedad cada vez más cansada del gasto político y del crecimiento permanente del Estado.

Y probablemente allí esté la verdadera explicación de fondo detrás de esta iniciativa.

Porque hoy, en el contexto político argentino actual, defender públicamente el aumento de cargos políticos resulta prácticamente inviable ante la opinión pública.

Mucho más en una ciudad golpeada por problemas económicos, inseguridad creciente, deterioro urbano y fuertes cuestionamientos hacia el funcionamiento del Estado municipal.

Por eso el intendente busca mostrarse cercano a una demanda social que atraviesa transversalmente a gran parte de la ciudadanía:

menos política, menos gasto y más eficiencia.

La paradoja es que ese discurso hoy empieza a ser utilizado incluso por sectores políticos tradicionales que durante años formaron parte del modelo estatal que ahora intentan cuestionar.

En definitiva, el proyecto de Leonardo Viotti no solo busca evitar sumar concejales.

También refleja cómo el avance del clima libertario y el rechazo social hacia los privilegios de la política obligan incluso a dirigentes históricos del sistema a intentar reacomodar rápidamente su discurso para no quedar del lado incorrecto frente a la sociedad.