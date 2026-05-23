El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa en el 2 de Abril

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, informa que la próxima semana, el programa Castraciones en tu Barrio seguirá prestando el servicio gratuito de castraciones para perros y gatos en la vecinal del barrio 2 de Abril, ubicada en Echeverría 1595. Simultáneamente se brindará el servicio frente a la plaza del barrio San José sita en Lavalle 2450.



La atención se extenderá del martes 26 al viernes 29 de mayo, en el horario: de 7:30 a 12:30. Durante las jornadas se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación, acercando servicios gratuitos fundamentales para la salud de perros y gatos.



Cabe aclarar que la atención es sin turno previo y se realiza por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano.



Se castran perros y gatos, machos y hembras, desde los cuatro meses de edad. Para la cirugía deben asistir con 8 horas de ayuno de alimentos sólidos y 6 horas sin líquidos, acompañados por un adulto responsable y con una manta o abrigo para el regreso a casa.



¿Por qué es importante castrar?

La castración mejora la salud y prolonga la vida del animal, previene enfermedades relacionadas a las hormonas, reduce riesgos de escapes y accidentes, y evita conflictos con vecinos al reducir conductas problemáticas.



¿Sabías qué?

La castración puede realizarse desde edad temprana, a partir de los cuatro meses de vida o, en el caso de los machos, cuando hayan descendido los testículos. Realizarla tempranamente ayuda a prevenir enfermedades reproductivas, tumores e infecciones, además de reducir conductas asociadas al celo como escapadas, peleas, marcaje con orina y agresividad. Esto mejora la salud y la convivencia tanto del animal como de la familia.



El programa Castraciones en tu Barrio continúa recorriendo los distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

01 al 05/06 | Jardín | Monseñor Brasca 650.

08 al 12/06 | Fasoli | Perú 1145.

15 al 19/06 | Virgen del Rosario | Pascual Brusco 1890.

22 al 26/06 | Fátima | E. Oliber 956.