Agenda completa en Rafaela: ferias, espectáculos y planes para toda la familia

Rafaela tendrá un fin de semana largo con múltiples propuestas deportivas, culturales y recreativas para disfrutar en familia, con actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los eventos destacados será el tradicional Torneo Nacional Infantil “Bichito”, organizado por Club Ferrocarril del Estado. El certamen se llevará adelante los días 23, 24 y 25 de mayo en el predio del Autódromo y reunirá a equipos y jóvenes futbolistas de diferentes provincias, consolidándose como uno de los encuentros infantiles más importantes de la región.

Además, durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo volverá Plaza Feria, la propuesta impulsada por la Municipalidad local a través de la Secretaría de Educación y Cultura. La actividad se desarrollará desde las 15:00 en Plaza 25 de Mayo con entrada libre y gratuita.

El paseo contará con puestos de artesanos, emprendedores, diseñadores y productores locales, en una propuesta pensada para fomentar el consumo regional y el encuentro entre vecinos.

El domingo también se sumará “Feria desde el Origen”, incorporando productores de distintos puntos de la zona y ampliando la oferta gastronómica y artesanal.

Por otra parte, el lunes 25 de Mayo se realizará una jornada patria especial sobre la Ciclovía Estanislao del Campo bajo el lema “El 25 de Mayo lo festejamos a puro folklore”.

La celebración incluirá concurso de asadores, espectáculos musicales, danzas tradicionales y distintas actividades recreativas vinculadas a la cultura popular argentina.

De esta manera, Rafaela vivirá un fin de semana largo cargado de deporte, ferias, gastronomía y folklore, con propuestas pensadas para todas las edades y para recibir tanto a vecinos como a visitantes de toda la región.