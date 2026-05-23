Juan Senn ya juega como candidato a intendente y comenzó a prepararse para gobernar Rafaela

Aunque todavía falta tiempo para las elecciones municipales de 2027, en la política de Rafaela cada movimiento empieza a leerse en clave electoral. Y en ese escenario, el concejal Juan Senn parece haber tomado una decisión política clara: comenzar a construir seriamente su perfil como futuro candidato a intendente.

La reciente agenda desarrollada por el edil en Finlandia no pasó desapercibida dentro del escenario político local. Muy por el contrario, terminó consolidando la sensación de que el dirigente peronista ya se encuentra virtualmente en campaña y trabajando en la preparación de un proyecto político con mirada de largo plazo para la ciudad.

Durante su visita a la ciudad de Espoo y a la prestigiosa Universidad de Aalto, Senn mantuvo reuniones con autoridades municipales y equipos académicos vinculados a innovación, desarrollo tecnológico y planificación urbana, áreas donde Finlandia aparece como referencia mundial.

Pero más allá del aspecto institucional o académico del viaje, el trasfondo político parece bastante evidente.

Senn busca posicionarse como un dirigente moderno, preparado y con capacidad de pensar a Rafaela en términos globales.

Y eso no es casual.

En un contexto donde la gestión municipal de Leonardo Viotti acumula crecientes cuestionamientos y donde el propio Luis Castellano ya dejó en claro que no volverá a competir por la intendencia, el concejal peronista empieza lentamente a ocupar el centro de la escena opositora.

La actividad desarrollada en Finlandia apunta justamente a reforzar ese perfil.

Durante la jornada, Senn entregó carpetas institucionales con información de la Universidad Nacional de Rafaela y de la Universidad Tecnológica Nacional, buscando generar vínculos internacionales y posibles acuerdos de cooperación académica y tecnológica.

A partir de esos encuentros, representantes de Espoo y de la Universidad de Aalto manifestaron interés en avanzar en futuros convenios con instituciones rafaelinas.

“Rafaela tiene un enorme capital en sus universidades. El desafío es conectarlas con el mundo y transformar ese conocimiento en oportunidades reales”, expresó el edil.

Las declaraciones también muestran un posicionamiento político cada vez más claro:

Senn intenta instalar una agenda vinculada al desarrollo, la innovación, la educación y la planificación estratégica de la ciudad.

Es decir, busca diferenciarse de la discusión política cotidiana y proyectarse como un dirigente preparado para gestionar una Rafaela moderna y conectada internacionalmente.

Durante las reuniones también se abordaron experiencias vinculadas a ciudades inteligentes, planificación basada en datos y desarrollo tecnológico, cuestiones que hoy aparecen entre los grandes desafíos de las ciudades intermedias.

“Esto no es un viaje más. Es una decisión de salir a buscar oportunidades concretas”, sostuvo el concejal.

La frase probablemente sintetiza mucho más que una simple actividad institucional.

Porque en política los gestos importan. Y mucho.

Y lo que empieza a mostrar Juan Senn es la construcción de un perfil claramente orientado a disputar el gobierno municipal dentro de dos años.

Con experiencia legislativa, conocimiento de la estructura del Estado local y respaldo explícito de sectores importantes del peronismo, el concejal aparece hoy como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro de la oposición rafaelina.

Incluso, varios sectores políticos ya empiezan a verlo como el dirigente que podría encabezar una renovación generacional dentro del justicialismo local.

Por supuesto, todavía falta mucho camino por recorrer.

Pero mientras otros dirigentes continúan atrapados en la lógica de la pelea cotidiana, Senn parece haber decidido empezar a construir volumen político, gestión internacional y perfil propio pensando directamente en el 2027.

Y en política, muchas veces, las campañas más efectivas son justamente las que comienzan mucho antes de que oficialmente alguien diga que es candidato.

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