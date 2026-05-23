Se confirmó la gravedad de la lesión del Dibu

La preocupación se instaló rápidamente en torno a Emiliano Martínez a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. Después de que el propio arquero revelara públicamente que había sufrido la fractura de un dedo, este jueves se conocieron más detalles sobre la lesión que encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Según informó el periodista Gastón Edul, el marplatense de 33 años padece una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

A pesar del susto inicial, el panorama es alentador para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni: la lesión no requerirá cirugía y los tiempos de recuperación rondarían los 20 días, por lo que el arquero llegaría en condiciones al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el Dibu no podrá participar de los últimos amistosos preparatorios previos al torneo y quedará afuera de los encuentros frente a Honduras e Islandia.

La lesión se produjo en el Besiktas Park de Estambul durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League. Allí, Martínez sintió el impacto y debió jugar todo el partido con un vendaje especial en la mano.

A pesar del dolor, el arquero completó los 90 minutos y fue parte de la victoria 3-0 de Aston Villa, sumando así un nuevo título a su carrera.

“Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, había contado el propio Martínez tras la consagración.