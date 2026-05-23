La fortuna de Messi según Forbes

La reconocida revista Forbes publicó su tradicional ranking de los deportistas mejor pagos del mundo en 2026 y Lionel Messi volvió a ubicarse entre las máximas figuras del deporte global.

El capitán de la Selección Argentina aparece en el tercer puesto de la lista gracias a ingresos estimados en 140 millones de dólares durante el último año, confirmando su enorme peso tanto dentro como fuera de las canchas.

Actualmente en Inter Miami, el rosarino generó 70 millones de dólares vinculados a su contrato deportivo y otros 70 millones provenientes de acuerdos comerciales, publicidad, derechos de imagen y distintos negocios personales.

El informe también destaca que Messi integra un grupo muy reducido de atletas capaces de generar cifras multimillonarias únicamente a través de patrocinios y contratos publicitarios. En esa selecta lista aparecen además LeBron James y Shohei Ohtani.

Cristiano Ronaldo volvió a liderar el ranking

El primer lugar del listado quedó nuevamente en manos de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó ingresos cercanos a los 300 millones de dólares gracias a su contrato en Arabia Saudita.

Otra de las grandes novedades de la edición 2026 fue la presencia de Lewis Hamilton, que se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en superar los 100 millones de dólares anuales tras su llegada a Ferrari.

Los 10 atletas mejor pagos del mundo en 2026