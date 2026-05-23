La exigencia de Estados Unidos a la selección de RD Congo para jugar el Mundial

El Mundial 2026 comenzó a verse atravesado por una fuerte preocupación sanitaria luego del brote de ébola detectado en el este de República Democrática del Congo, situación que obligó a tomar medidas urgentes con respecto a la preparación de su selección nacional.

Frente al avance de la enfermedad, la federación congoleña decidió trasladar toda la concentración del plantel a Bélgica con el objetivo de proteger a jugadores y cuerpo técnico de la emergencia epidemiológica que afecta a parte de África central.

Sin embargo, desde Estados Unidos establecieron condiciones estrictas para permitir el ingreso de la delegación al país anfitrión de la Copa del Mundo.

Las autoridades norteamericanas exigieron que todo el plantel mantenga un aislamiento sanitario de 21 días antes de viajar rumbo a Houston, ciudad donde el seleccionado africano tiene previsto instalarse el próximo 11 de junio.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre permanece actualmente concentrado en Lieja, bajo un protocolo especial para evitar cualquier riesgo de contagio.

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston”, afirmó Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.