Cuti Romero acompaña al plantel de Belgrano antes de la final con River

Cristian Romero atraviesa en Argentina la etapa final de recuperación de la lesión que sufrió en el ligamento lateral de la pierna derecha y que lo mantiene fuera de las canchas desde el pasado 12 de abril.

Mientras el cuerpo técnico de Selección Argentina sigue de cerca su evolución con vistas al Mundial 2026, el defensor quedó en el centro de la escena por otro motivo: su presencia en Córdoba para acompañar a Belgrano en la final del Torneo Apertura frente a River Plate.

El marcador central, reconocido hincha del Pirata y surgido de sus divisiones inferiores, estaría presente en el estadio Mario Alberto Kempes para vivir una jornada histórica para el club cordobés.

Incluso, en las últimas horas crecieron las versiones que aseguran que el campeón del mundo sueña con vestir nuevamente la camiseta celeste después de la Copa del Mundo.

“Belgrano es sentido de pertenencia”, publicó la cuenta oficial del club junto a un video dedicado al futbolista.

Tottenham se juega la permanencia sin su capitán

La presencia de Romero en Argentina generó repercusión en Inglaterra porque Tottenham Hotspur afrontará este domingo un partido decisivo por la permanencia en la Premier League.

El conjunto londinense necesita sumar ante Everton para evitar depender de otros resultados y escaparle a un descenso histórico.

Debido a su lesión, el defensor no viajará ni acompañará al plantel en el estadio, situación que despertó fuertes críticas por parte de algunos medios británicos y fanáticos de los Spurs.

Las dudas sobre el futuro del argentino también alimentan el clima de tensión en Inglaterra. Distintos medios aseguran que Romero podría dejar Tottenham después del Mundial 2026.

El zaguero tiene contrato vigente hasta junio de 2028 y el club inglés habría fijado una cotización cercana a los 60 millones de euros para negociar una posible salida.

Desde su llegada a Londres, Cristian Romero disputó 156 partidos y logró convertirse en uno de los referentes y capitanes del equipo.