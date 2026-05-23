Dura sanción de AFA al hijo de Gustavo Costas

La eliminación de Racing Club frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito sigue dejando consecuencias. Después de un partido cargado de polémicas y tensión, la AFA confirmó una dura sanción para Gonzalo Costas, integrante del cuerpo técnico encabezado por su padre, Gustavo Costas.

El ayudante de campo fue expulsado durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura tras reaccionar contra el árbitro Darío Herrera luego de la expulsión de Marco Di Césare.

Tras analizar el informe arbitral y las imágenes televisivas, el Tribunal de Disciplina decidió aplicarle una suspensión de ocho fechas.

De esta manera, Gonzalo Costas recién podrá volver al banco de suplentes en el encuentro frente a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.

Durante el partido, las cámaras captaron el momento en que el integrante del cuerpo técnico insultó duramente al juez neuquino, quien además formará parte del próximo Mundial 2026.

“Hijo de put*. Corrupto, sos un corrupto de mierd*”, fueron las frases que se leyeron en televisión y que terminaron agravando la sanción.

También sancionaron a Maravilla Martínez y Di Césare

El fallo disciplinario no solo alcanzó al cuerpo técnico de Racing. También hubo castigos para dos futbolistas expulsados durante el encuentro.

Adrián Martínez recibió dos fechas de suspensión por el codazo que impactó sobre Emanuel Coronel, mientras que Marco Di Césare deberá cumplir una jornada afuera tras haber visto la tarjeta roja por doble amarilla.

No es la primera vez que Gonzalo Costas protagoniza un episodio de este tipo. Desde hace años acompaña a su padre en distintos cuerpos técnicos, incluso durante su paso por la selección de Bolivia, aunque nunca antes había recibido una sanción tan extensa.