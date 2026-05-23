Un jugador de Independiente Rivadavia quedó bajo sospecha por un supuesto arreglo vinculado a apuestas

La CONMEBOL inició una investigación sobre Tomás Bottari, mediocampista de Independiente Rivadavia, por una presunta maniobra vinculada a apuestas deportivas durante el empate 1-1 frente a Fluminense por la Copa Libertadores.

El encuentro se disputó el pasado 6 de mayo en Mendoza y quedó bajo análisis luego de que se detectara un movimiento considerado “anormal” en una plataforma de apuestas de Argentina.

Según trascendió, las sospechas apuntan a la tarjeta amarilla que recibió Bottari a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles.

La acción investigada ocurrió tras una infracción del volante, quien cortó con la mano un pase de Rodrigo Castillo destinado a Luciano Acosta. La jugada derivó en la amonestación mostrada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

El informe que llegó a la Conmebol y fue difundido por medios brasileños remarca que esa fue la primera falta cometida por el futbolista durante el partido. Además, Bottari terminó el encuentro con apenas dos infracciones, ya que la siguiente recién se produjo en el segundo tiempo.

Ahora, el organismo sudamericano analiza si existió una posible manipulación relacionada con apuestas deportivas, una falta considerada gravísima dentro del Código Disciplinario de la entidad.

En caso de comprobarse alguna irregularidad, las sanciones podrían incluir desde varios años de suspensión hasta la inhabilitación de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol profesional.