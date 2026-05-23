El francés Kimpembe reveló cuál fue el mayor problema de compartir equipo con Messi

El paso de Lionel Messi por Paris Saint-Germain volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Presnel Kimpembe, uno de los referentes del vestuario durante aquellos años.

El defensor francés habló sobre la convivencia dentro de un plantel repleto de estrellas y reconoció que manejar tantos nombres importantes no fue sencillo. “En cuanto a egos, fue duro. Hay que ser honestos y hasta ellos mismos lo reconocen”, confesó.

Durante aquella etapa, el PSG reunió a figuras de talla mundial como Messi, Neymar y Kylian Mbappé, además de contar con jugadores como Ángel Di María. Sin embargo, el gran objetivo del club nunca pudo concretarse: ganar la Champions League.

“Muchos dicen ahora que era imposible que funcionara porque no logramos conquistar la Champions, aunque realmente era un equipo legendario”, sostuvo Kimpembe.

La llegada de Messi en 2021 generó una enorme expectativa en el proyecto deportivo impulsado por el presidente qatarí Nasser Al-Khelaifi. A pesar de dominar en Francia y sumar títulos locales, el conjunto parisino volvió a quedarse corto en Europa y sufrió varias eliminaciones dolorosas.

Más allá de los resultados, Kimpembe aseguró sentirse privilegiado por haber compartido vestuario con futbolistas de semejante jerarquía.

“Estoy muy feliz de haber jugado con ellos y orgulloso de haber compartido equipo con jugadores de este nivel”, afirmó.

Finalmente, el central francés cerró con una reflexión sobre lo que significó aquella experiencia en su carrera: “Si alguien me lo hubiera dicho hace 15 años, jamás lo habría creído”.