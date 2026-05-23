“Endeudados para sobrevivir: crecen las deudas por comida y gastos básicos”

El aumento del endeudamiento de las familias argentinas y el crecimiento de la morosidad en bancos y billeteras virtuales encendieron señales de alarma en distintos sectores económicos. Especialistas advierten que cada vez más personas recurren al crédito no para realizar grandes compras, sino para cubrir necesidades cotidianas como alimentos, medicamentos y servicios básicos.

El economista y docente universitario Santiago Hauque explicó que el fenómeno responde principalmente a dos factores: la pérdida del poder adquisitivo y el fuerte incremento de las tasas de interés registrado durante el último año.

“Muchas familias llegan con dificultad a fin de mes y terminan utilizando financiamiento para cubrir gastos esenciales. El problema es que, además, esos créditos son cada vez más caros”, señaló.

Según detalló, el escenario se volvió especialmente complejo por el encarecimiento de los préstamos y las dificultades crecientes para afrontar los pagos. “Es una combinación muy delicada porque aumenta la necesidad de endeudarse y, al mismo tiempo, sube el costo de esa deuda”, sostuvo.

Tarjetas y créditos digitales, cada vez más utilizados

Las tarjetas de crédito continúan siendo una de las principales herramientas de financiamiento para los hogares. Sin embargo, el aumento de la morosidad llevó a muchas entidades bancarias a reducir límites y endurecer condiciones.

En paralelo, crecieron los préstamos otorgados por billeteras virtuales y plataformas digitales, que ofrecen acceso rápido al crédito incluso a personas que no califican en el sistema bancario tradicional.

No obstante, el especialista advirtió que esos préstamos suelen manejar tasas extremadamente elevadas. “En algunos casos las tasas anuales superan ampliamente el 200% o 300%, lo que hace muy difícil sostener los pagos”, explicó.

Además, indicó que la morosidad en este segmento ya muestra niveles preocupantes debido a la facilidad de acceso y al elevado costo financiero.

Cambian los hábitos de consumo

Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es el cambio en el destino de los créditos. Mientras años atrás las familias se endeudaban para comprar bienes durables como autos o viviendas, actualmente gran parte de los préstamos se utilizan para consumo básico.

Incluso durante jornadas de descuentos y promociones comerciales, aumentaron las compras financiadas de productos de primera necesidad, como alimentos, artículos de farmacia y productos de limpieza.

“Cada vez más personas usan la tarjeta para comprar comida o cubrir gastos diarios. Eso refleja un deterioro importante en la economía doméstica”, afirmó Hauque.

Educación financiera y límites económicos

El economista también remarcó la importancia de la educación financiera para comprender el verdadero costo de los préstamos y evitar sobreendeudamientos.

En ese sentido, recordó que el costo financiero total no solo incluye intereses, sino también impuestos, seguros y cargos administrativos que muchas veces pasan desapercibidos.

Sin embargo, consideró que la organización financiera no alcanza cuando los ingresos resultan insuficientes. “Si los salarios no cubren las necesidades básicas, es muy difícil sostener cualquier esquema de pagos”, indicó.

El rol del Estado en el debate

El crecimiento de la deuda familiar también abrió discusiones sobre el papel del Estado frente a esta problemática. Mientras desde el Gobierno nacional sostienen que se trata de una relación entre privados, algunas provincias impulsaron programas de refinanciación y asistencia para deudores.

Según explicó Hauque, existen distintas miradas sobre cómo abordar la situación. Por un lado, sectores oficiales consideran que los bancos y entidades financieras deben asumir las consecuencias de haber otorgado créditos con costos elevados. Por otro, algunas administraciones provinciales avanzaron con herramientas para aliviar el peso de las deudas.

Finalmente, el especialista recordó que, pese al aumento del endeudamiento, Argentina todavía presenta niveles inferiores a los de otros países donde el uso del crédito está mucho más extendido y naturalizado.