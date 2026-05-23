El test casero que puede ayudar a detectar riesgo de diabetes

En el tratamiento de la obesidad, cada vez más especialistas coinciden en que el número que marca la balanza no alcanza para evaluar el verdadero estado de salud. Un reciente estudio realizado por la Clínica Universidad de Navarra puso el foco en otro aspecto clave: el lugar donde se acumula la grasa corporal.

La investigación, publicada en Journal of Diabetes and Its Complications, analizó a 103 pacientes adultos y utilizó una herramienta simple y no invasiva: una ecografía abdominal para medir el espesor de la grasa ubicada por encima del ombligo.

Los resultados fueron contundentes. Las personas que presentaban más de 1,8 centímetros de grasa subcutánea abdominal tenían mayores niveles de presión arterial, insulina, triglicéridos y creatinina, además de un riesgo considerablemente más alto de desarrollar prediabetes o diabetes tipo 2.

Según explicó la doctora Carolina Perdomo, autora del estudio, no toda la grasa abdominal impacta igual en el organismo. Mientras algunas acumulaciones son menos peligrosas, la grasa que rodea las vísceras tiene un comportamiento metabólico mucho más agresivo y se relaciona directamente con enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

En ese sentido, los especialistas remarcan que el índice de masa corporal (IMC) muchas veces resulta insuficiente, ya que no distingue dónde se deposita la grasa. Por eso, una medición específica del abdomen puede transformarse en una señal de alerta temprana que la balanza no muestra.

La diabetes tipo 2 representa actualmente entre el 80 y el 90% de los casos de diabetes diagnosticados. En Argentina, los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo indican que uno de cada diez adultos tiene diabetes o niveles elevados de glucosa, y casi la mitad desconoce su diagnóstico.

Ese es uno de los mayores problemas de la enfermedad: puede avanzar durante años sin generar síntomas claros. Por eso, los médicos recomiendan realizar controles periódicos desde los 35 años, especialmente en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares.

Los expertos aclaran que esta nueva medición no reemplaza los análisis tradicionales, pero sí aporta una herramienta accesible para detectar riesgos de manera anticipada.

Finalmente, remarcan que la prevención sigue dependiendo de hábitos básicos pero fundamentales: mantener un peso saludable, realizar actividad física y sostener una alimentación equilibrada.