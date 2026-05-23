Cómo preparar crumble de zapallitos

Los zapallitos suelen quedar relegados a preparaciones simples, pero convertidos en crumble salado pueden transformarse en un plato totalmente distinto. La combinación de verduras tiernas con una cobertura crocante y dorada al horno logra una receta reconfortante, sabrosa y muy fácil de preparar. Con ingredientes básicos y pocos pasos, estas dos versiones demuestran que los zapallitos pueden convertirse en protagonistas de cualquier comida.

Crumble de zapallitos de Val Erlich: una versión distinta de la clásica tarta

La cocinera y pastelera Val Erlich reinventó la tradicional tarta de zapallitos y la transformó en una preparación mucho más crocante y liviana. El secreto está en la cobertura tipo crumble, que aporta textura y mucho sabor.

Rinde: 4 porciones

Tiempo total: 40 minutos

Aporte estimado por porción: 285 kcal

Ingredientes

Para el relleno

6 zapallitos

3 huevos

1 cebolla de verdeo

Sal y pimienta a gusto

Aceite para saltear

Para el crumble

100 gramos de harina

60 gramos de queso duro rallado

50 gramos de manteca fría

Paso a paso

Cortar los zapallitos en rodajas finas y saltearlos en una sartén con un poco de aceite, evitando agregar sal para que no larguen demasiada agua. Una vez cocidos, colocarlos en un bowl junto con el verdeo picado, sal y pimienta.

Cuando la mezcla esté tibia, incorporar los huevos batidos y unir bien.

Para la cobertura, mezclar la harina con la manteca fría y el queso rallado hasta formar una textura arenosa y desgranada.

Colocar un chorrito de aceite en una fuente para horno previamente caliente, sumar la mezcla de zapallitos y cubrir con el crumble. Llevar al horno hasta que la superficie quede bien dorada, aproximadamente 20 minutos.

Crumble mediterráneo de zucchini con parmesano y albahaca

Esta segunda opción incorpora sabores mediterráneos y una cobertura inspirada en la cocina italiana, con pan rallado, queso parmesano y aceite de oliva.

Rinde: 4 a 6 porciones

Tiempo total: 50 minutos

Aporte estimado por porción: 210 kcal

Ingredientes

Para el relleno

2 zucchinis medianos en cubos

1 morrón rojo en tiras

1 cebolla en plumas

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y orégano a gusto

Hojas de albahaca fresca

Para el crumble

¾ taza de pan rallado grueso

4 cucharadas de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta

Cómo se prepara

Rehogar la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén tiernos. Agregar el morrón y el zucchini, condimentar y cocinar durante unos 10 minutos hasta que las verduras estén apenas cocidas.

Pasar la preparación a una fuente para horno.

Para el crumble, mezclar el pan rallado con el parmesano, el orégano y los condimentos. Agregar el aceite de oliva y trabajar con los dedos hasta obtener migas húmedas.

Distribuir la mezcla sobre las verduras sin aplastar y hornear a 190 °C entre 20 y 25 minutos, hasta que la superficie quede crocante y dorada.

Antes de servir, terminar con hojas de albahaca fresca para potenciar el sabor y aportar frescura.