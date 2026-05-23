Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel

La relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de meses de rumores, indirectas y especulaciones en redes sociales. Aunque ninguna de las dos artistas explicó públicamente qué ocurrió entre ellas, distintos gestos y mensajes en canciones alimentaron la teoría de un fuerte distanciamiento.

Todo comenzó cuando los seguidores detectaron que Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, una decisión que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos. A ese movimiento se sumaron otras figuras cercanas al círculo de la cantante, como María Becerra y Antonela Roccuzzo, además de parejas de futbolistas de la Selección Argentina, lo que intensificó aún más las versiones de conflicto.

En los últimos días, la polémica volvió a crecer tras el lanzamiento de “Girls Girl”, la nueva colaboración de Emilia junto a Zara Larsson. Algunas frases de la canción fueron interpretadas por los fanáticos como posibles indirectas hacia Tini. Entre ellas, se destacaron versos como: “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga” y “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”, que rápidamente generaron debate en redes sociales.

En medio de las especulaciones, Emilia fue consultada por un móvil de LAM y decidió responder de manera breve pero contundente. “Se dijeron muchas mentiras”, afirmó la cantante, dejando en claro su molestia por las versiones que circularon durante los últimos meses.

Sin profundizar sobre el origen del distanciamiento, la artista explicó que no piensa salir a responder cada rumor que aparece públicamente. “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”, sostuvo, intentando bajar el tono de la polémica.

Además, remarcó que prefiere enfocarse en su presente artístico y en las personas que forman parte de su entorno más cercano. “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”, comentó, buscando llevar la conversación hacia sus proyectos musicales.

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre supuestas crisis con Duki, pareja de Emilia, aunque la cantante desmintió cualquier conflicto y aseguró que la relación atraviesa un buen momento. “Con Duki siempre bien, como siempre. Nos inventaron miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”, expresó.

Aunque ninguna de las protagonistas explicó públicamente qué sucedió entre ellas, la tensión entre Emilia y Tini sigue alimentando teorías entre sus seguidores, especialmente por los mensajes cruzados, los gestos en redes sociales y algunas declaraciones recientes que mantienen abierta una historia que todavía parece lejos de terminar.