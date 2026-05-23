Crecen las críticas contra Mamdani por un encuentro con un dirigente musulmán vinculado a Hamás

El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran reuniones con un líder religioso musulmán señalado por haber respaldado públicamente el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Mamdani habría mantenido al menos tres encuentros desde comienzos de 2025 con el jeque Fadhel Al-Sahlani, referente chiita y una de las principales autoridades religiosas del centro islámico Al-Khoei, ubicado en Queens. El religioso quedó bajo cuestionamiento tras la difusión de videos en los que, según denuncian distintos sectores políticos y organizaciones, habría celebrado la ofensiva terrorista de Hamás ocurrida en Israel.

La situación generó nuevas críticas sobre el posicionamiento político del alcalde neoyorquino, quien ya había sido señalado anteriormente por su participación en agrupaciones universitarias vinculadas al activismo pro palestino durante su paso por Bowdoin College. Además, Mamdani respaldó en el pasado iniciativas relacionadas con el movimiento BDS, que impulsa campañas de boicot económico y diplomático contra Israel.

En paralelo, el alcalde mantiene fuertes diferencias con la administración de Donald Trump en materia migratoria. Aunque ambos se reunieron tras la elección municipal de 2025, Mamdani continuó avanzando con políticas orientadas a reforzar el estatus de “ciudad santuario” de Nueva York.

Entre las medidas más recientes, el dirigente firmó una orden ejecutiva destinada a limitar el acceso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a propiedades municipales sin autorización judicial y restringir el intercambio de información sobre migrantes.

Las críticas contra el alcalde también crecieron desde sectores conservadores y organizaciones judías estadounidenses, especialmente en medio de un escenario internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y el aumento de denuncias por antisemitismo en distintos ámbitos políticos y universitarios.

Pese a las controversias, Mamdani continúa intentando fortalecer su vínculo con los votantes neoyorquinos mediante transmisiones en vivo y apariciones públicas. Sin embargo, una reciente emisión en Twitch terminó viralizándose por comentarios críticos y mensajes hostiles en el chat, reflejando el fuerte nivel de polarización que rodea actualmente su figura política.