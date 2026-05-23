“La Legislatura santafesina aceleró acuerdos y aprobó una batería de leyes por consenso”

La Legislatura de Santa Fe avanzó esta semana con la sanción de una serie de proyectos que lograron amplio consenso político y fueron aprobados prácticamente sin objeciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Gran parte de las iniciativas recibió tratamiento sobre tablas luego de acuerdos previos entre los presidentes de bloque y referentes parlamentarios de ambas cámaras, en un esquema de trabajo que busca agilizar el tratamiento legislativo y evitar acumulación de temas hacia fin de año.

Entre las normas aprobadas aparece la adhesión de la provincia a la denominada Ley Lucio, impulsada a nivel nacional para prevenir y detectar situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La legislación toma su nombre del caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa en 2021 tras sufrir reiterados maltratos.

Además, se aprobaron iniciativas vinculadas con la historia y la identidad santafesina. Entre ellas, el reconocimiento de los 500 años del Fuerte Sancti Spiritu, considerado el primer asentamiento español en territorio argentino; la declaración vinculada al avión utilizado por Owen Crippa durante la Guerra de Malvinas; y la obligatoriedad de ejecutar la Marcha de San Lorenzo en determinados actos oficiales de la provincia.

También obtuvieron aval legislativo distintos proyectos relacionados con fiestas populares y celebraciones tradicionales de localidades santafesinas.

Según señalaron fuentes parlamentarias, uno de los puntos centrales de los acuerdos políticos fue avanzar en iniciativas que no impliquen nuevas erogaciones presupuestarias, lo que facilitó los consensos entre oficialismo y oposición.

Las negociaciones entre ambas cámaras se venían desarrollando desde semanas atrás y terminaron de consolidarse en los últimos días. De todos modos, desde la Legislatura reconocen que todavía quedan temas importantes pendientes de definición.

En ese marco, se espera que en los próximos meses comiencen debates considerados clave para la agenda política provincial, entre ellos la nueva Ley Electoral, las normas derivadas de la futura reforma constitucional y distintos proyectos vinculados al fortalecimiento de la seguridad pública.